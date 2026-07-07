BM – martes 7 de julio

ACTO POR EL 9 DE JULIO En el marco del 210mo. aniversario de la Declaración de nuestra Independencia el acto oficial se realizará el próximo jueves 9 de julio a las 11hs. en Plaza Mitre. Desde Prensa y Ceremonial se informó que la concentración de las Banderas de Ceremonia de todas las instituciones educativas e intermedias que participarán de dicho acto será a las 10:30hs. en el Salón Blanco Municipal.

SE REALIZÓ UNA IMPORTANTE JORNADA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN NUESTRA CIUDAD Más de 30 personas participaron de una intensa Jornada de prevención y Promoción de la Salud en distintos barrios de Las Flores. La actividad reunió equipos provenientes de La Plata, Partido de La Costa, Pergamino, La Matanza, Ituzaingó, Castelar, Morón, Moreno, Longchamps, Las Heras, Saladillo, Azul, Lomas de Zamora y Merlo, junto a estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Promotores de Salud Comunitaria y trabajadores de la Secretaría de Salud de Las Flores. Organizados en equipos de trabajo, recorrieron un área programática previamente delimitada realizando un relevamiento puerta a puerta, registrando datos de interés sanitario, identificando problemáticas ambientales y brindando información a las familias sobre medidas de prevención de enfermedades transmitidas por murciélagos y roedores. También se realizaron acción de promoción sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Como así también, se logró vacunar contra la rabia en una posta de vacunación ubicada en un lugar estratégico. Estas acciones fortalecen el trabajo territorial, el vínculo con la comunidad y la prevención como herramienta fundamental para el cuidado de la salud de toda la población.

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA FOTOGRÁFICA “TERRITORIOS QUE CUIDAN» CON PRESENCIA DE AUTORIDADES DEL MOSAPRO En el marco del camino hacia el 80° aniversario de la creación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quedó inaugurada en nuestra ciudad la muestra fotográfica «Territorios que Cuidan», una propuesta que invita a recorrer la historia de la salud pública a través de imágenes que reflejan el compromiso, el trabajo y la construcción colectiva del sistema sanitario. El acto central de presentación contó con la participación del intendente Fabián Blanstein, el secretario de Salud, Eduardo Zapata Del Giovannino y por parte del MOSAPRO (Movimiento Sanitario Provincial), Jorge Rachid, Martín Etcheverry, Germán Correa, referente del MOSAPRO Partido de la Costa y demás autoridades. La exposición permanecerá abierta hasta el miércoles 8 de julio en la Dirección de Cultura (Avda. Gral. Paz N.º 570), donde vecinos y vecinas podrán apreciar fotografías históricas e icónicas que retratan momentos significativos de la salud en la Provincia de Buenos Aires y en el municipio de Las Flores. Una oportunidad para valorar el camino recorrido y reconocer a quienes, a lo largo de estos 80 años, han contribuido a fortalecer el derecho a la salud de toda la comunidad.

ATLETISMO: AGUSTÍN GENTIL GANÓ LA GENERAL DE LA TERCERA ETAPA DEL «ECO TRAIL» EN DOLORES La Secretaría de Deportes felicita a Agustín Gentil por adjudicarse la general de la tercera etapa del Circuito Argentino de Aventura «Eco Trail», que se llevó a cabo en Dolores con la organización de I Love Runn junto a la Municipalidad de la localidad anfitriona. El punto de partido de esta importante competencia atlética fue el Parque Termal, donde el florense empleó 40m59seg en recorrer un circuito de 10 Km. que incluyó senderos, bosques y arroyos. Fue escoltado por el campeón Argentino Martín Horacio Alegre (41m10seg), que a su vez venía de participar en el Mundial de República Checa, y Bruno Aguirre (41m.16seg). Cabe destacar que el EcoTrail es una propuesta que busca acercar el trail running a diferentes ciudades, promoviendo el respeto por el medio ambiente y la accesibilidad para corredores de todos los niveles. Se disputa en circuitos disponibles de 5 Km., 10 Km., 16 Km. y 23 Km., adaptándose tanto a quienes se inician en el trail como a quienes buscan desafíos más exigentes. Las próximas etapas serán Chascomús el 27 de septiembre y en Castelli el 8 de noviembre.

LA FLORENSE INÉS ALANÍS PARTICIPÓ DEL FESTIVAL DE AGUAS ABIERTAS EN MALLORCA, ESPAÑA Desde la Dirección de Adultos Mayores queremos destacar y felicitar a la nadadora Inés Alanís (62 años) por su participación en el Festival de Aguas Abiertas (Best Fest), realizado en Mallorca, España. Pilar Geijo, referente élite de Aguas Abiertas, realiza la convocatoria del evento, por medio de la cual nuestra florense estuvo presente, participando por primera vez en esta disciplina, donde se inscribió en las pruebas de 1.500, 1.900, 2.500, 3 km y posta. Cada prueba tenía entre 400 y 450 personas inscriptas de todos los países y edades, ya que era una única categoría. Además de las competencias, hubo charlas brindadas por referentes olímpicos. Durante las jornadas, por la mañana se realizaron las pruebas y, por las tardes, charlas y clases en pileta a cargo de profesionales olímpicos.

El evento se desarrolló específicamente en Sant Jordi y el alojamiento del grupo de Pilar fue en un hotel de cuatro estrellas. Es de destacar que todas las pruebas fueron desarrolladas en distintas islas. Los organizadores tienen en cuenta, al momento de la organización, el viento, el tipo de marea y demás condiciones climáticas y marítimas que podrían darse en cada disciplina. El objetivo del evento es el objetivo personal que cada participante se proponga.

María Inés expresó al respecto que fue un sueño hecho realidad y que volverá por una nueva experiencia.

AJEDREZ: SEGUNDO PUESTO PARA CIRO BRANCHESI GÓMEZ EN LA QUINTA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE Ciro Branchesi Gómez, al ocupar la segunda posición en la categoría Sub 12 donde hubo 27 inscriptos, fue el mejor florense clasificado en la Quinta Fecha del Gran Prix de Ajedrez del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se disputó en el salón Principal de la Escuela Técnica de 25 de Mayo. Intervinieron 168 aficionados del juego ciencia de más de 14 delegaciones y los demás representantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, registraron las siguientes posiciones: en Sub 8 (20 ajedrecistas): 7°) Liam Nuin. En Sub 10 (23 protagonistas): 9°) Elson Calzada y 18°) Lorenzo Rodríguez. En Sub 12 (27 jugadores): 8°) Lucas Lerra. En Sub 15 (30): 13°) Tomás Espíndola, 19°) Tomás Aguirre, 28°) Mariano Ribas, 31°) Tomás Fosco, 32°) Morena Depetrini y 37°) Delfina Maciel Galmes. En Sub 18 (21): 11°) Tiano Puente y 12°) Juan Ignacio Barreto. En Libre (39): 22°) Néstor Orlando (mejor Mayor de 50 años), 24°) Mario Orlando y 27°) Ana Laura Orlando. La próxima etapa se desarrollará el 9 de agosto en la ciudad Saladillo.

JUEGOS BONAERENSES 2026: ETAPA LOCAL DE BOCHAS Y TENIS DE MESA PARA ADULTOS MAYORES En el marco de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026, se realizaron las competencias de Bochas y Tenis de Mesa correspondientes a Adultos Mayores. Como en cada jornada, los participantes disfrutaron de un espacio de encuentro, integración y sana competencia.

En Bochas, los clasificados fueron:

Femenino: Gladys Haydee Pighini y María Elena Depetrini.

Masculino: Alfredo Cabanne y Luis Urruchua.

En tanto, en Tenis de Mesa Masculino, el representante que obtuvo la clasificación fue Rubén Municoy.

Los ganadores representarán a Las Flores en la instancia Regional, continuando su participación en esta tradicional competencia provincial.

CICLISMO: JOAQUÍN MELO Y MATÍAS DELGADO SE IMPUSIERON EN LOBOS La Secretaría de Deportes destaca los triunfo obtenidos por Joaquín Melo y Matías Delgado en la competencia de ciclismo, que se desarrolló en el Parque «Ingeniero Hiriart» de Lobos. Melo logró la victoria en la categoría Mayores y Menores, luego de sacar un giro de ventaja con el resto del pelotón, donde también fue protagonista Silvio “Pipo” Castro aunque no consiguió puestos de privilegio. Lo escoltaron: 2°) Máximo González (Ciudadela), 3°) Osvaldo Basso (Lobos), 4°) Nicolás Díaz (Alberti) y 5°) Ángel Ullúa (Lobos). Por su parte, Delgado hizo diferencia en el embalaje final y se quedó con la primera posición de la división Peña y Debutantes, siendo sus inmediatos perseguidores: 2°) Santino González (Chascomús), 3°) Agustín Belsunce (Luján), 4°) Ignacio Roldán (Gral. Rodríguez) y 5°) Icon Oliveri (Gral. Rodríguez). Continuando con la participación de los pedalistas florenses, debemos consignar que en Master “B” y Elite fueron de la partida Alejandro Delgado, Daniel Noguera y Gustavo Aguirre, quienes hicieron una muy buena carrera, aunque no lograron lugares en el podio.

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