La Buena Noticia: paneles solares en las vías, Italia estudia replicar el modelo suizo de ferrocarril

La posibilidad de transformar las vías férreas en fuentes de energía renovable gana impulso en Europa tras el éxito de una iniciativa en Suiza. Ahora, Italia analiza la construcción de un ferrocarril solar luego de que la start-up suiza Sun-Ways demostrara la viabilidad de instalar paneles solares en vías en servicio, un avance que podría modificar el panorama energético y de infraestructura en el continente. Según informó el portal de noticias internacional Euronews, la prueba piloto realizada el año pasado por Sun-Ways en la localidad de Buttes, en el distrito suizo de Val-de-Travers, consistió en el despliegue de 100 metros de paneles fotovoltaicos entre los rieles de una línea operativa. Esta experiencia, concebida inicialmente como un ensayo de tres años, registró resultados alentadores tras solo doce meses, despertando el interés de otros países y operadores ferroviarios europeos. El proyecto pionero suizo dotó a las vías de Buttes con 48 paneles solares diseñados específicamente para el entorno ferroviario, capaces de generar una potencia conjunta de 18 kilovatios pico (kWp). De acuerdo con Euronews, los primeros resultados fueron tan positivos que ahora se evalúa la implementación de un sistema permanente en ese tramo. Esta solución busca aprovechar la extensa red ferroviaria europea como plataforma para la generación de electricidad limpia, en línea con el auge de las energías renovables en la región. Tras el éxito de la prueba, la start-up suiza firmó recientemente un acuerdo de colaboración con un socio italiano vinculado al gestor nacional Rete Ferroviaria Italiana, lo que podría convertir a Italia en el próximo país en ensayar el modelo. Los planes para el lanzamiento de un piloto local serán anunciados en los próximos meses, según reveló la compañía al portal de noticias. Uno de los desafíos técnicos de instalar paneles solares sobre vías ferroviarias reside en la inclinación, un factor clave para maximizar la captación solar. En lugares como España, el ángulo ideal se sitúa entre 30 y 35 grados, mientras que los paneles montados sobre las vías permanecen planos. Sun-Ways calcula que la pérdida de eficiencia por esta limitación ronda el 10%, aunque la producción sigue siendo significativa.

Fuente: Infobae

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