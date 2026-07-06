Ernesto Arriaga asesor en comunicación de CorreSur: “Lo principal es poner la ruta 3 en condiciones de transitabilidad…”

CorreSur es la nueva empresa que agrupa al consorcio privado conformado por; Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. que según el pliego de bases y condiciones, atenderán las abandonadas rutas 3, 226 y 205. Por esto, conversamos con el experimentado Ernesto Arriaga, ahora asesor en comunicación del flamante concesionario.

“La ruta 3 es la segunda más importante del país, abastece todo el sur argentino, desde Cañuelas hasta Lapataia, realmente es una alegría el futuro que tendrá próximamente…El Consorcio son 4 empresas que son viales, el 1° de julio había máquinas y personal trabajando, se está haciendo un trabajo muy grande porque la ruta está muy deteriorada…Fíjate que no existe más el tren a Bahía Blanca, y la ruta va a absorber el 100% de la carga…” Decía en el inicio Arriaga.

Sobre las prioridades de la empresa, dijo: “Lo principal es poner la ruta 3 en condiciones de transitabilidad, la primera etapa, es el bacheo, señalización, banquinas, alcantarillas, que el camión tenga la tranquilidad de que puede viajar a 80 k x hora y los autos a 100 .. si vos tenés auxilio mecánico, estación de servicio, rotondas, etc, viajás tranquilo sino es peligroso…”

Sobre las cabinas de peajes donde los vecinos de Azul apelaban por tener dos cajas en el mismo partido, dijo: “Es lo que está en la licitación, va a estar ahora la nueva modalidad de servicio de peajes, es la primera etapa de lo que se adjudicó, y ahora va a estar la nueva modalidad “free flow”, no hay más personal de cabinas, pasas por una vía, tenés una barrerita, el telepase y seguís… Los que no lo tienen habrá un tiempo para que lo tengan, mientras tanto usas la tarjeta o QR. Ahora no parás más y es realmente espectacular y funciona…” Remarcaba.

Arriaga también se refirió a la falta de educación vial…“El motivo en la Argentina es que no se respeta la máxima de cada sector, estamos mal educados en cuanto a la velocidad. El lomo de burro es una locura, es para el burro que anda en la ruta…El alertador es aquel que es ancho de medio metro, vos venís y te alertás, no venís y rompés algo… el semáforo es un tema municipal, va a haber que coordinar, colaborar y proponer entre la empresa y los municipios el tema de los semáforos… ¡Me pasó de estar 1 minuto 40 segundos en un semáforo, y no pasó nadie…! Después el conductor pasa en rojo porque que se cansa, o pasa en rojo y atropella a una persona… La ley dice de sistemas de alerta en seguridad vial y hay muchos, hay cámaras, cartelería, etc. A una ruta hay que tenerla viva y no matarla parando todos los autos, es peligroso…”

Sobre las ciudades que han quedado con la ruta en el centro, dijo: “Primero estuvo el campo, luego se hicieron los pueblos en la Argentina, después vino el tren que era bárbaro, pasaba al costado y no por el medio, luego lamentablemente el pueblo se desarrolló para el otro lado de la ruta y las vías. Yo lo he visto mucho andando en helicóptero, ves los pueblos y el tren en el medio, fue una mala planificación… Ahora se hacen los caminos de circunvalación (Rosario, Bahía Blanca). La planificación de la ruta está dentro y cuando pasas Monte es terrible eso, estas adentro, es terrible, es la mala panificación, es lo que vos decís…es una realidad…” Afirmaba.

En el final se reflexionó en conjunto sobre lo que significa una conexión terrestre desde el punto de vista económico, observando que, ¿para la autovía hay que esperar ?: “No lo descartes al tema de la autovía, todo lo que sea Autovía evita el choque frontal y salva vidas, esta empresa considera que siempre están los canales abiertos para una mejora de la traza con eso de las curvas que vos dijiste, esta licitación da 20 años de trabajo, cómo será el tránsito de acá a 20 años…Tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados y 50 millones de personas, cada pueblo tiene lo suyo y hay cosas que hay que mejorar, firmar convenios dentro de la licitación que ya está. El concedente es Vialidad Nacional…” Culminaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA CON ERNESTO ARRIAGA

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