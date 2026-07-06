BM – lunes 6 de julio

EL CAMIÓN LARTI INNOVA LLEGÓ A LA ESCUELA AGROPECUARIA DE LAS FLORES La Escuela de Educación Agropecuaria N° 1 de Las Flores recibió la visita del camión «Larti Innova», una innovadora propuesta educativa itinerante que acerca a estudiantes y docentes las nuevas tecnologías, los desafíos y las oportunidades que ofrece el sector agropecuario. La llegada de esta iniciativa al distrito fue acompañada por la Secretaría de Educación y Cultura y la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Las Flores, reafirmando el compromiso con la generación de oportunidades de aprendizaje que fortalecen el vínculo entre la educación, la innovación y el desarrollo productivo. El despliegue de la actividad contó con un recorrido interactivo y lúdico dentro del camión, donde los estudiantes tienen la oportunidad de conocer más sobre la cadena agroindustrial. A través de esta experiencia, se busca que los alumnos resignifiquen su percepción del agro descubriendo cómo herramientas como la biotecnología, la inteligencia artificial y la automatización transforman el sector.

LA MUNICIPALIDAD MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR EL ARROJO DE RESIDUOS EN ESPACIOS LIMPIADOS RECIENTEMENTE Desde la Municipalidad de Las Flores se informa que, tras los trabajos de limpieza realizados durante los últimos días en distintos sectores de la ciudad, se volvió a constatar que se arrojaron residuos en lugares incorrectos. Esta situación genera un importante perjuicio ambiental y obliga a destinar nuevamente recursos humanos y maquinaria para retirar residuos arrojados de manera indebida, afectando la planificación de tareas que estaban previstas en otros sectores de la ciudad. Por este motivo, se solicita a toda la comunidad colaborar con el cuidado de los espacios comunes y hacer un uso responsable de los servicios de recolección y de los puntos dispuestos para cada tipo de residuo. Mantener una ciudad limpia es una tarea compartida. El compromiso de cada vecino es fundamental para cuidar el ambiente y construir entre todos un ambiente más saludable.

«LOCA MILONGA» Y UN NUEVO ENCUENTRO EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA La sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección Municipal de Cultura, volvió a ser escenario de la propuesta de Loca Milonga, un evento coordinado por Cecilia Rosas. El espectáculo concentró la presencia de bailarines tangueros y, además, el canto y la música ciudadana tuvieron su espacio en el escenario Enrique Muñiz con las actuaciones de Zahid y Fernando Beccar. Las parejas de baile, al ritmo del dos por cuatro, disfrutaron de una noche amena donde el ritmo de la cumbia y el folclore sonaron también para complementar una jornada de predominio musical tanguero. Loca Milonga, volverá a la sala de Cultura en la avenida General Paz 570, en la primera semana del mes de agosto.

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