Escuela Técnica: primer vistazo al PETROCA 2026

Se conocieron días pasados las primeras imágenes del prototipo que la ETI Nro. 1 diseña para volver a participar de la competencia Desafío ECO, versión 2026. La 91.5 consultó al Prof. Javier Labolita, docente de Electromecánica del establecimiento, quien afirmó que «días pasados tuvimos una reunión con autoridades educativas y padres de alumnos de las Tecnicaturas de Electromecánica e Informática. El objetivo de este encuentro fue informar acerca del proyecto y comenzar a trabajar digamos más fuerte con PETROCA 2026. Se hizo hincapié en la situación que en lo económico es bastante complicado como lo hicimos saber en otra entrevista a la radio». En otro orden, Labolita expresó que «la inscripción asciende a 950 mil pesos y por suerte se pudo concretar. Corremos con otra ventaja que es ya contar con el kit que incluye el motor, frenos, gomas, acelerador, cárter, etc. que simplificará de alguna manera el trabajo que de por sí no es fácil. Este año la competencia sería en Junín (Bs. As.) y eso también facilita porque la distancia es menor en relación al 2025 que fue en Entre Ríos».

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