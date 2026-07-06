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Patín Artístico Las Flores: gran desempeño en el 1er. Torneo APA

9 horas atrás Fm Alpha
El pasado sábado 4 de Julio, en una jornada extensa, se llevó a cabo el 1er. Torneo de APA con más de 150 patinadores participando del mismo. Se trató del primer certamen donde nuestra ciudad fue sede ya que se desarrolló en el CEF Nro. 6 (Avda. Gral. Paz y Moreno). «Vivimos una Jornada Inolvidable compartiendo pasión por el Patín junto a delegaciones de Chivilcoy, Rauch, Azul, La Plata, Gral Lamadrid y por supuesto Las Flores», indicaron los integrantes de Patín Artístico Las Flores. «Cada presentación, cada aplauso y cada sonrisa hicieron de este torneo momentos únicos. Queremos agradecer de corazón a todos quienes hicieron posible este sueño, al  gran equipo de trabajo por su labor para que todo saliera perfecto y a las familias por su colaboración», manifestaron. ¡Felicitaciones!.

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