Guillermo Gavazza, nuevo presidente del Club de Leones Las Flores

El pasado domingo 5 de julio, en el salón de reuniones del Sindicato Empleados de Comercio, se llevó adelante el cambio de autoridades leonísticas locales. El león Guillermo Gavazza es el nuevo presidente de la entidad en nuestra ciudad mientras que la joven Abril Lucero asumió la titularidad del Club Leo. Participaron del acto el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, el gobernador del Distrito Leo O5, león Gustavo Gil y el Jefe de Zona II, león Luis Saupurein, entre otros . Luego del acto se compartió un almuerzo de camaradería junto a autoridades, visitantes e invitados especiales. Todo se realizó en un marco de cordialidad y respeto mutuo donde se intercambiaron ideas y proyectos a futuro.

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