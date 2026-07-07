7 de julio de 2026

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Fiestas Patronales: comienza la Novena a la Virgen del Carmen

22 minutos atrás Fm Alpha

(ver programa) Con la adoración al Santísimo Sacramento, el rezo del Santo Rosario, Confesiones y la celebración de la Santa Misa en el Templo Parroquial, dará inicio este martes 7 a las 18hs. la Novena a nuestra Patrona, Virgen del Carmen. La misma continuará diariamente mientras que el jueves 16 (Fiestas Patronales) se realizará la tradicional procesión a las 14:30hs. y Misa en el Templo. FM Alpha se une a la celebración emitiendo a las 12:55hs. un breve mensaje conmemorativo de Secretaría Parroquial.

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