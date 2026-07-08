Restricción de camiones en el Finde XL

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informa que durante el fin de semana largo (Día de la Independencia y Feriado con fines turísticos), se implementarán restricciones para camiones. Esta medida tiene como objetivo facilitar el tránsito vehicular durante el período de recambio turístico. Se restringirá la circulación de camiones con carga de más de 7 (siete) toneladas de porte bruto en: Autovía 2, Rutas Provinciales 11, 36, 56,63, 74 y Autopista Buenos Aires-La Plata con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas. La disposición establece que desde las 6 hasta las 14hs. de este jueves no podrán circular camiones en las rutas mencionadas. En tanto que el domingo 12 se restringirá el tránsito (sentido a CABA) de 14 a 23:59hs.

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