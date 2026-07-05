5 de julio de 2026

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El C.u.f. solicita ayuda comunitaria para abonar factura de energia electrica que llega a un millón de pesos.

3 minutos atrás Fm Alpha
Lo publicado en la mañana de hoy domingo en su red social de facebook.
Queremos comunicar desde la institución Universitaria Florense que estamos en pedido de ayuda, en casa 12 se están recibiendo facturas de electricidad de un monto a partir de $1.000.000, en donde la situación en la que nos encontramos los becados pertenecientes de esa casa, se les esta haciendo muy dificil abonar ese monto de dinero, por eso mismo queremos hacer un pedido de ayuda, ya que, cualquier granito de arena nos ayuda para esto.
También remarcar la importancia de que gracias a estas casas los becados buscan un futuro mejor, mediante el estudio.
Estamos haciendo una rifa en donde el número sale $2.000 y los premios son:
1er premio: Canasta Familiar
2do premio: Picada para dos personas
3er premio: Mate de acero con bombilla
El alias es: cuf.casa12
Desde ya muchas gracias a todos, estamos haciendo los respectivos trámites para solucionar este tema y agradecemos su ayuda.
Centro Universitario Florense.💙

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