Las Flores nuevamente en el ranking de las ciudades más frías

Con una mínima de -4 grados a las 6 de la mañana nuestra ciudad volvió a ocupar este sábado un lugar dentro de las ciudades más frías del país. Otras localidades de la zona que también tuvieron temperaturas similares fueron Azul (-5,4), Coronel Suárez (-5,1), Tandil (-4,7) y Bahía Blanca (-4,4). Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la máxima para hoy será de 10 grados con cielo parcialmente nublado. Para el domingo se pronostica cielo cubierto con probabilidades de lloviznas aisladas. La mínima será de 4 grados y la máxima de 8 grados. ¡A seguir abrigados!.

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