3 de julio de 2026

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Quedó oficialmente inaugurada la 7ma. Exposición Nacional de Aves, Conejos y Afines

2 minutos atrás Fm Alpha

En la mañana de este viernes en el predio de la Sociedad Rural Las Flores (Avda. Pte. Perón y ruta provincial 30) quedó inaugurada al público en general la muestra que permanecerá abierta hasta el próximo domingo 5 con entrada libre y gratuita. Encabezaron el acto formal el presidente de la Comisión Avícola «Sur del Salado», Prof. Néstor Ferreyra, el titular de la SRLF, Mariano Meliante y el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein. También asistieron diversas autoridades e invitados especiales. Durante los tres días se presentarán más de 80 criadores de siete provincias quienes exhibirán más de 90 razas de gallinas y variedades de color. También habrá Paseo de Artesanos, emprendedores, instituciones y shows musicales que le darán el gran marco a la exposición más grande del país. Además se contará con servicio de cantina y parrilla. El remate estará a cargo de la firma Sáez Valiente y Bulrich y Cía.

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