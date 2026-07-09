Mauricio Felice autoconvocado X autovía 3: “Hoy hay tramos donde prefiero agarrar por la banquina”

Estuvimos en “El Periodístico” conversando con Mauricio Felice, autoconvocado que proyecta para el próximo sábado 18, un acto de concientización y otro de esparcimiento para visibilizar la realidad de la controvertida traza de ruta 3.

“la lucha sigue más allá de las últimas novedades”. Uno nunca pierde la fe. Ahora faltan los hechos, aunque sabemos que es a largo plazo, veremos si algo se puede ver reflejado en 20 o 25 días. Ahora lo que se ve y se habla son los peajes…Lo primero que se ve es la intención de recaudar por parte de la empresa …Recuerdo cuando estaban las cabinas en Parish que el gobierno de Macri eliminó, algo se hacía, pero tampoco era tanto. Hoy la ruta está terrible, hoy hay tramos donde prefiero agarrar por la banquina porque ya está hecha la huella como por ejemplo el paso a nivel de las vías en Plaza Montero. Muchos eligen evadir ese huellón que son varios metros y abajo raspa el auto. La única opción que hay es pasar por el costado, muchos lo hacen… Por Cacharí también hay una parte que está igual. Lo único que sé es que taparon unos pozos después de un accidente que hubo…” Decía Felice.

Sobre el evento del sábado 18 para visibilizar la necesidad, dijo: “El sábado 18 a las 14hs. vamos a hacer una convocatoria en la 3 y 30 (puente) abierta a todo el mundo y hablaremos de la realidad de lo que está pasando, de ahí volvemos a la 3 y Venancio Paz (colectora) para permanecer un rato ahí donde compartiremos un momento con artesanos y música, es para que se visibilice mucho más la realidad. Lo hacemos así para no mezclar lo que es la parte de manifestación con la parte recreativa…” Por el debate que se ha dado con respecto al peaje, dijo: “Si las obras se hacen como corresponde, el telepase no lo veo mal, primero hay que arreglar, pintar, tapar los huellones. Uno no puede estar en contra del telepase porque se supone que es para el bien de todos. Lo que todos pedimos es que se hagan las obras. Si es por ahí está perfecto pero hay que esperar bastante. En un zoom que hicimos con vecinos todos compartíamos el mismo punto de vista…A nivel personal mucho no podemos rescatar porque está la parte sindical la que está reclamando y a veces si bien ese tema favorece en algunas partes en algunas no…” Remarcaba Felice.

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