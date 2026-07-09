9 de julio de 2026

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Así funcionan los servicios este jueves feriado

18 segundos atrás Fm Alpha

Hoy jueves es feriado nacional al cumplirse el 210mo. aniversario de la Declaración de la Independencia. En Las Flores los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual (no residuos secos). Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Manzotti (Harosteguy – Teléfono: 45-3944).

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