Así funcionan los servicios este jueves feriado

Hoy jueves es feriado nacional al cumplirse el 210mo. aniversario de la Declaración de la Independencia. En Las Flores los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual (no residuos secos). Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Manzotti (Harosteguy – Teléfono: 45-3944).

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