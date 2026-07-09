Triunfazo de Ferro en la semifinal del Pre-Federal

Ferrocarril Roca en tiempo de descuento le ganó 1 a 0 a Argentinos de 25 de Mayo en el primer encuentro decisivo del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana. Mauro López, con golpe de cabeza, logró el gol del triunfo albiceleste en un partido donde hubo cinco expulsados. La revancha, en la búsqueda de la final del torneo clasificatorio para el Federal 2026-2027, se jugará el próximo miércoles 15 de julio en la ciudad veinticinqueña.

(Por Flavio Iacomini)

“Que noche Teté”, diría el dicho popular y esto serviría para graficar todo lo vivido ayer en el estadio de Ferrocarril Roca, donde el campeón del futbol oficial de Las Flores, le ganó en el final a Argentinos de 25 de Mayo, su clásico rival de los torneos de ascenso del Consejo Federal del Futbol Argentino.

Centro impecable desde la derecha de Estanislao Iglesias, la aparición libre y sin marcas del delantero Mauro López, para meter el frentazo y dejar sin chances al gran arquero Flavio Biglia.

Locura desatada en el festejo del minuto 95 de un partido en el que el árbitro de Ayacucho Gonzalo López había adicionado 15 minutos por todo el tiempo que el encuentro estuvo detenido, sobre todo por las expulsiones y discusiones que llevaron a que el colegiado ayacuchense decidera mandar en distintos momentos a cinco jugadores a las duchas.

Primero fue la expulsión de Enzo Molina de Ferro y Enzo Carrizo de Argentinos, esto fue cerca de los 35 minutos del complemento. Después vieron la roja el cinco aurinegro de la visita Nicolás Locatelli y el defensor albiceleste Santiago “Colo” Magno. El último expulsado por el juez del partido fue el delantero del “Decano” Facundo Bustingorri, cuando ya el encuentro había caído en discusiones, empujones y roces, un hecho que obligó el ingreso de la policía para que la cosa no pasara a situaciones aún mayores.

Ferro quedó con nueve, Argentinos con ocho y hubo espacios por demás. El local sacó partido de esto y fue que así llego el envío de Estanislao Iglesias desde la derecha. En el ya mítico arco de la avenida Avellaneda, apareció Mauro López para convertir su gol y también lanzar su desatada carrera para poder compartir el festejo ferroviario con su gente debido a que esta victoria lo acercó al albiceleste a la final del torneo.

En el juego, Ferro fue más que Argentinos, aunque en el primer tiempo a los dirigidos por Juan Cruz Candina, le costó llegar con claridad hacia el arco custodiado por Flavio Biglia, el eximio e histórico arquero de Argentinos. Durante varios momentos se destacó la figura de Emamnuel Tus, el “Tero” puso entrega, actitud y escaladas interesantes por la derecha, pero luego el mediocampista se fue lesionado antes que terminara el primer tiempo al acusar una molestia muscular

En la etapa complementaria Ferrocarril Roca fue más incisivo. Creció el trabajo de Sergio Cenzano, Mauro Ramos y del “Colo” Martin Araujo. Además, todos los jugadores corrieron mucho en la mitad de la cancha y el equipo florense volvió a estar solido defensivamente con Facundo Díaz y Luis Peón en la zaga y con la seguridad de siempre de su arquero Pablo Abrego.

En los cambios, Ferro obtuvo mayores beneficios que su rival de anoche y en el propio revuelo de las expulsiones y discusiones, y ya con Argentinos diezmado por la inferioridad numérica, los ferroviarios también estuvieron cerca de convertir el segundo.

Con la diferencia mínima pero importante del 1 a 0, Ferrocarril Roca deberá viajar a 25 de Mayo el próximo miércoles y la tarea no será sencilla. Llegar a la final del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur es la meta.

En la antesala, en una noche fresca pero caliente, el de Las Flores en su casa, terminó con festejos. En siete días, será el dueño de su destino para completar o no su misión final. El primer paso, ya está dado.

Ferrocarril Roca; Pablo Abrego, Facundo Díaz, Martín Araujo, Santiago Magno, Iván Garcete, Luis Peón, Gianfranco Manrique, Emmanuel Tus, Jorge Coria, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Estanislao Iglesias, Iván Lozano, Enzo Molina, Lucas Valdéz, Braian Juarez, Mauro López. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de Campo: Martín Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce.

Argentinos: Flavio Biglia, Gabriel Ferro, Gabriel Roldán, Rubén Báez, Nicolás Locatelli, Valentino Ferreiros, Ramiro Liendo, Ulises Jaime, Axel Caraballo, Agustín Chidichimo, Facundo Bustingorri. Relevos: Alan Gómez, Ignacio Lopardo, Enzo Carrizo, Román Ledesma, Nicodemo Paladino, Nicolás Apes. D.T: Víctor Caldas.

Arbitro Gonzalo López .Líneas: Guillermo Acevedo y Alfredo Suarez( Ayacucho)

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