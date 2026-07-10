10 de julio de 2026

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La Buena Noticia: amplían el plan de reforestación en la nueva bajada de City Bell

2 horas atrás Fm Alpha

La nueva bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires en City Bell suma un importante componente ambiental con la puesta en marcha de un plan de forestación que acompañará el desarrollo de la obra. La iniciativa contempla la plantación de cientos de árboles y especies nativas en el entorno del acceso, con el objetivo de mejorar el paisaje, generar más espacios verdes y favorecer la biodiversidad. El proyecto busca integrar la infraestructura vial con el ambiente, incorporando ejemplares adaptados a la región que contribuirán a la captura de carbono, la regulación de la temperatura y la mejora de la calidad del aire. Vale resaltar que la obra contempla la ejecución de 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, la construcción de pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval, además de un terraplén que permitirá optimizar el acceso y la integración de la infraestructura vial.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

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