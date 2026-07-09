Alumnos del Centro de Formación Laboral 402 avanzan en el curso de operador en chacinados

En el curso de Operador/a en Elaboración de conservas cárnicas, chacinados y salazones, el cual se dicta en la sede del CFL 402- UPCNBA, los y las estudiantes junto a su instructor Juan Manuel Buiese realizaron chorizos para secar de manera tradicional para que luego del secado cada uno pueda saborear su trabajo. También colaboraron con la elaboración de los chorizos que hizo la Escuela Agropecuaria de nuestra ciudad, la cuál les permite utilizar sus espacios para poder desarrollar está actividad pedagógica en el entorno formativo pertinente. «Esto es un prólogo para la elaboración de un fermentado, siguiendo de esta manera el camino de la nueva charcutería», indicaron desde el establecimiento

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