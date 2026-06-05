Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

El rock nacional se encuentra de luto tras conocerse esta mañana la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari sus 77 años. El legendario cantante y compositor, nacido en la ciudad de Paraná y formado en La Plata, logró forjar un fenómeno popular incomparable y se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional argentino. El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Según pudo saber Teleshow, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. El artista había construido alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.

Fuente: Infobae

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