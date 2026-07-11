Activación «Alerta Sofía»: Para Avril Gerry de 7 años

AVRIL GERRY-ACTIVACIÓN “ALERTA SOFIA”– URGENTE.

Señor Director de FM ALPHA:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de las acciones llevadas adelante por el ESTADO NACIONAL en materia de seguridad, a través del PROGRAMA “ALERTA SOFÍA”, creado por RESOL-2019-208-APN-MSG, cuya finalidad es la adopción de medidas coordinadas a nivel nacional para la búsqueda y localización urgente de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuya vida se encuentra en un “Alto riesgo inminente”.

Para ello es indispensable la adopción de estrategias comunes y coordinadas, a fin de difundir de manera correcta y urgente la información correspondiente ante el público, sobre los casos más graves de desaparición.

En este marco, se solicita la colaboración para la URGENTE LOCALIZACION DE LA MENOR DESAPARECIDA CON ALTO RIESGO DE VIDA: AVRIL GERRY, de 7 años de edad, que fuera vista por última vez el día 08 de julio de 2026, en Junin, Pcia. de Buenos Aires, es de pelo castaño oscuro ondulado a la altura de los hombros. Vestía campera de abrigo claro con capucha, pantalón lila y zapatillas negras al momento de su desaparición.

Al momento, no se tienen novedades del paradero de la menor. En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha decidido, a requerimiento del Ministerio Público de Corrientes, a cargo de la investigación, y en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas la activación del Programa Alerta Sofía.

Por lo expuesto, se solicita a la comunidad toda su atención y colaboración en la búsqueda del niño desaparecido.

Cualquier información puede ser comunicada a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación

About The Author