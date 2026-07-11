11 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Coro Polifónico ofrecerá este domingo un concierto de música sacra con acompañamiento de órgano

1 hora atrás Fm Alpha

El Coro Polifónico de Las Flores realizará este domingo desde las 19:45hs. un concierto dedicado a la música sacra con un repertorio variado de compositores de distintas épocas y estilos. El programa incluye obras de Athos Palma, John Rutter, Antonio Vivaldi, William Boyce, Camille Saint-Saëns y del Archivo Musical de Chiquitos, entre ellas Gloria, Salve Regina, Observa el mundo, Alma Redentoris Mater, Ave María, Aleluya y Tollite Hostias. Bajo la dirección de Miguel Ángel Polito y Matías Málaga en órgano, el Coro Polifónico de Las Flores de la Dirección Municipal de Cultura sigue llevando adelante una intensa actividad artística y cultural, acercando al público obras de gran valor musical y espiritual. Será una muy buena oportunidad para disfrutar de un concierto de gran nivel interpretativo, en un espacio especialmente adecuado para este tipo de música. La entrada será libre y gratuita.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Activación «Alerta Sofía»: Para Avril Gerry de 7 años

17 minutos atrás Fm Alpha

Importante: si Argentina gana hoy habrá operativo de seguridad y control de tránsito en el centro

25 minutos atrás Fm Alpha

Autovía Ya!: organizan desde Azul un banderazo este domingo 12

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Activación «Alerta Sofía»: Para Avril Gerry de 7 años

17 minutos atrás Fm Alpha

Importante: si Argentina gana hoy habrá operativo de seguridad y control de tránsito en el centro

25 minutos atrás Fm Alpha

El Coro Polifónico ofrecerá este domingo un concierto de música sacra con acompañamiento de órgano

1 hora atrás Fm Alpha

Autovía Ya!: organizan desde Azul un banderazo este domingo 12

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.