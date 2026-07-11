El Coro Polifónico ofrecerá este domingo un concierto de música sacra con acompañamiento de órgano

El Coro Polifónico de Las Flores realizará este domingo desde las 19:45hs. un concierto dedicado a la música sacra con un repertorio variado de compositores de distintas épocas y estilos. El programa incluye obras de Athos Palma, John Rutter, Antonio Vivaldi, William Boyce, Camille Saint-Saëns y del Archivo Musical de Chiquitos, entre ellas Gloria, Salve Regina, Observa el mundo, Alma Redentoris Mater, Ave María, Aleluya y Tollite Hostias. Bajo la dirección de Miguel Ángel Polito y Matías Málaga en órgano, el Coro Polifónico de Las Flores de la Dirección Municipal de Cultura sigue llevando adelante una intensa actividad artística y cultural, acercando al público obras de gran valor musical y espiritual. Será una muy buena oportunidad para disfrutar de un concierto de gran nivel interpretativo, en un espacio especialmente adecuado para este tipo de música. La entrada será libre y gratuita.

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