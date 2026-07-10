Inés Alanis después de su experiencia en P. de Mallorca: “Si nos quedamos encerrados en casa, perdemos los mejores momentos de la vida…”

La Florense Inés Alanis (62 años) participó por primera vez en el Festival de Aguas Abiertas (Best Fest), realizado en la Isla Palma de Mallorca, España. Inés participó junto a una delegación argentina, dirigida por la gran referente y quíntuple campeona mundial Pilar Geijo. Conocé su curriculum (https://pilargeijo.com/)

“Estuve en la isla de Palma de Mallorca, nunca había nadado en Aguas Abiertas y fue una experiencia maravillosa. Me motiva a estimular a otros que lo hagan. Me gustaría que las personas mayores puedan participar y tengas proyectos. La natación también da momentos de charla durante la pausa con los compañeros de al lado…José (Arbarello) fue quien me invitó a nadar en las cavas, ahí me motivé a poder cumplir este sueño de ir al mejor festival de Aguas Abiertas porque tiene distancias variadas. Van equipos de selección como por ejemplo de Canadá o Suiza que compiten por una medalla, me parece bárbaro. No hay premios por categorías, es de 17 años en adelante, es un Open…Se va nadando en distintos mares porque así es la competencia, son 13 pruebas en distintos mares del mundo y mi entrenadora logró consagrarse campeona en 5 oportunidades, también fue la primera en cruzar nadando el Río de la Plata desde Buenos Aires a Uruguay. Ella tiene mucho carisma y es entusiasta, mantiene el nivel competitivo, es referente…” Decía.

Sobre el evento, dijo: “Participé en 5 pruebas, cuando te anotás te dicen cómo vas a salir y cómo vienen las mareas. Hay que tener una preparación a la que no estaba habituada…Participé en pruebas con aguas de 17 grados, después entraba en calor. Hay otros que van por la medalla y me encanta que así sea, son distintos objetivos depende la meta que tengas. A esta altura de mi vida la natación es mi terapia, mi cable a tierra… Este festival se hizo en una zona muy bonita de allá Saint Jordi…Me sorprendió la integración entre la gente joven y gente grande que por ahí acá no lo veo mucho. Todos hablamos el mismo idioma y nos respetamos, pero se generan lindas charlas…En cada prueba hay casi 500 nadadores que salen todos juntos, en variedad de edades y todas las categorías, los que van llegando últimos es algo emocionante porque los aplauden como si fueran los primeros. Y también muchos hacen promesas, así como cuando la gente hace una peregrinación a Lujan, bueno, acá también, pero nadando grandes extensiones…” Afirmaba.

Sobre la realización de estas competencias en Argentina, dijo: “Acá en Argentina se hacen estos tipos de competencias. Creo que José fue a Necochea el año pasado. La temperatura del agua es fundamental. La organización tiene una pileta olímpica al aire libre y van todos los seleccionados del mundo. Eso lo ví, a la mañana teníamos clases donde nos daban los tips…La meta es poder ahondar en esta disciplina que me ha dado muchas satisfacciones, en mayo se realizó mi mi año, es una felicidad tal que nada supera ese episodio… Voy a sumarme a distintas pruebas que pueda realizar. Igual aguas abiertas me da un poco de temor porque no se ve la profundidad, todo negro. ¡Me acordaba de la película tiburón, creo que marcó una generación…jajaja…!

Sobre la alimentación, dijo: “En cuanto a la alimentación como saludable, fui muy bien preparada, mis entrenamientos son de 5K acá en el Natatorio. Hace años estoy en el Quincho en una pileta que es un poco más corta. Ojalá que el año que vienen se sumen muchos más al evento y que puedan tener las posibilidades. El grupo que integro es espectacular. Además de las competencias, también disfrutábamos de otros momentos de esparcimientos…”

También reflexionó sobre nuestra pileta climatizada: “Nuestra pileta está colmadísima con mucha actividad, ojalá en algún momento se pueda techar y cubrir la otra pileta, la que tenemos es maravillosa lo digo siempre adonde vaya, pero es importante para descomprimir…”

Sobre lo que resta del año, y su participación en los juegos bonaerenses, dijo: “Estaré en la etapa regional que es el 2 de septiembre y se hace acá. Es en velocidad que no me gusta mucho porque es necesario para tener un ritmo en lo que hago…”

También le consultamos si nadaría en nuestra laguna: “yo desconocía esta parte, no me invita mucho, yo descubrí esto a partir de ir a las cavas…pero si hay gente que me acompañe por ahí podría probar nadar en la laguna en algún momento…” Finalizando, Inés dejo una reflexión: “Ojalá bajemos las presiones y probar las cosas que nos gusten en esta vida. No perder el espíritu joven y la vitalidad… “Si nos quedamos encerrados en casa, perdemos los mejores momentos de la vida…”

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A INÉS ALANIS

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