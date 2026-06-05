BM – viernes 5 de junio

SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA “SALUD ESCOLAR BONAERENSE” EN ESCUELAS RURALES En marco del Programa “Salud Escolar Bonaerense” que comenzó a implementarse en nuestro Municipio, se realizó una jornada en la Escuela N° 13 de Pardo, que nucleó a escuelas de la zona. Se hicieron controles odontológicos a cargo de la profesional Carla Rodríguez, controles nutricionales por la Lic. Juliana Calandrelli, control de agudeza visual a cargo de Lorena Ponce, vacunación a cargo de Romina Tagni perteneciente al Vacunatorio del Hospital Las Flores, control TA a cargo de la enfermera del CAPS de Pardo, Celeste Ramos y controles pediátricos a cargo de la pediatra Itatí Bustamante. Además, se llevaron a cabo Talleres de Salud Bucal donde se habló sobre técnica de cepillado, entre otros temas. Por otra parte, se conversó sobre prevención de infecciones respiratorias, actividad que estuvo a cargo de enfermeras de los CAPS y Promotores Comunitarios de Provincia. Desde la Secretaría de Salud agradecen el compromiso de las docentes y a la directora Patricia Pellejero por facilitar llevar a cabo el operativo. A la fecha se visitaron las Escuelas N° 2, N° 21 y el Nucleamiento de la Escuela N° 13. Detectar problemas de salud a tiempo en la primera infancia, es una herramienta fundamental para una vida a futuro.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL La Secretaría de Educación y Cultura invita a los alumno/as que cursan el último año de la Educación Secundaria a participar del Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional, que permitirá la reflexión sobre el proyecto de vida, al finalizar la escolaridad obligatoria.

El programa está destinado a orientar en la elección de carreras y brindar herramientas para el desarrollo autónomo del alumno/a al culminar esta etapa educativa. A través de este proceso se propone trabajar juntos para que los alumno/as puedan descubrir sus intereses, objetivos, habilidades y capacidades; los cuales son el punto de partida en la elección de la profesión u ocupación. Se realizará los días miércoles a las 18:30 horas, en el aula 1 de la Secretaría de Educación. Formulario de inscripción: https://forms.gle/jScC94HoD8oSrWP9A. Los cupos son limitados. Las profesionales a cargo del dictado son la Psicóloga Victoria Muñoz y las Psicopedagogas Cecilia Sosa y Solange Pedernera.

LLEGA EL III ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES CIUDAD DE LAS FLORES Mañana sábado 6 de junio a partir de las 15 horas se dará inicio al III Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores, que contará con la participación de grandes referentes de la literatura bonaerense. Estarán presentes: Ángel Sergio Pinedo (Lanús), Victoria Ponce (Azul), Gustavo Margonari (CABA), Leonilda Foix (General Lamadrid), Oscar Urruchua (Las Flores), Cindy Moreno (Roque Pérez), Mario Cabrera (Las Flores), Pablo Mariosa (Tandil). Además, habrá rondas de lectura con más escritores florenses y un show musical de cierre con Ezequiel Ailán. El Encuentro tiene como objetivo ser un lugar donde encontrarse a compartir ideas, experiencias y potenciar las actividades que contribuyan a reafirmar la cultura abrazando la palabra. Se realizará en la Municipalidad de Las Flores, en los Salones Rojo y Blanco

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