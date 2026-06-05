Cuando la diosa fortuna te dice si vas a tener una casa o no

Y decimos “vas a tener” evitando la palabra “dar” ya que aparentemente hay cosas que han cambiado de acuerdo a lo expresado por la misma ministra de habitar Silvina Batakis, pues en muchos barrios la cuota es infima y tampoco la gran parte no la abona.

Lo real es que confiamos en una tómbola como que si tuviese el mágico poder de asignar un techo a una familia, es algo aleatorio, en como que esperamos que se alineen los planetas y lograr lo mas preciado que puede conseguir una familia, una casa.

El problema de la “diosa fortuna” se produce al ser instrumentada por el ser humano, donde no solo faltó el “cero”, si no que hubo detalles de seguridad que hacían dudar del programa. Vimos a niños que escribían el número que le habían otorgado a su mamá haciéndole un corazón de colores, gente que le rogaban a Dios y prendía velas a su alrededor para ser electa por el azar.

Concretamente, la designación por sorteo no es solamente en nuestra ciudad, es casi en todos lados, tal vez porque no tenemos la capacidad para detectar, censar, diagnosticar y chequear a quien tiene la real necesidad de una vivienda cumpliendo con el articulado, tema que tiene sus limitaciones, más de base que de techo, pues mide alguien que debe tener 2 sueldos mínimos, pero si hay alguien indigente con mas necesidad, el articulado lo limita.

Por otro lado, mucha gente ha observado la experiencia en otros tiempos y especula el “por las dudas si sale sorteada” con tal de engrosar su capital, es como una especie de egoísmo y no por la real necesidad de tener una vivienda social, en muchas ocasiones terminan alquilándola porque su perfil social y con eso abonan parte de un alquiler céntrico. Seguramente los visitadores sociales tienen un arduo trabajo, de hecho, tanta gente anotada que con el tiempo han solucionado o no su situación. Están peor o mejor, gente que hace mas de 2 décadas que se han anotado y hoy siguen con la esperanza.

Hoy se anunció en conferencia de prensa que se firmaría un convenio para realizar 10 viviendas intentando reparar el tremendo error ocurrido en el día de ayer. Luego de las disculpas del caso por parte del Intendente, Blanstein habló con la ministra Silvina Batakis, y en las próximas horas, se estaría firmando la construcción de 10 viviendas, aunque por transcendidos, se prevé importante cantidad de anulaciones, ya que no cumplirían con el articulado o no coincide la declaración jurada con la realidad. Creemos que es la salida más salomónica al tremendo error, que, de concretarse, habríamos ganado 10 viviendas mas para Las Flores.

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