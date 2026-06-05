La Buena Noticia: jóvenes impulsan innovación con un biofertilizante local

La innovación agropecuaria también tiene sello local. En una entrevista realizada en el programa Ecos Agro, por Ecos Radio, los jóvenes emprendedores Jeremías Pedersen y Joaquín Mármol, de Necochea, junto al santafesino Manuel Sobrevilla, presentaron el trabajo que desarrollan a través de BioAgroSolutions, una empresa enfocada en la elaboración de un biofertilizante y bioestimulante agrícola que busca mejorar el rendimiento de los cultivos mediante el uso de microorganismos beneficiosos. El proyecto comenzó a gestarse hace nueve años y hoy atraviesa una etapa de fuerte expansión. Según explicó Sobrevilla, el producto está basado en bacterias que colaboran con los procesos naturales de nutrición de las plantas, una tecnología que, aunque cada vez gana más espacio, todavía genera dudas en parte del sector productivo. “Hoy en día sigue siendo un tabú el uso de bacterias para el campo. Uno habla de bacterias y piensa en algo malo”, señaló. Sin embargo, destacó que estos microorganismos forman parte de los procesos biológicos naturales que permiten a las plantas absorber nutrientes y desarrollarse de manera más eficiente. El biofertilizante puede aplicarse en diferentes etapas productivas y está orientado a una amplia variedad de cultivos. Aunque las primeras experiencias se concentraron en soja, trigo, maíz, girasol y papa, actualmente también se evalúa su utilización en producciones como café, caña de azúcar y otros cultivos regionales de distintos países. Sobrevilla explicó que el producto busca responder a una problemática cada vez más presente en la agricultura mundial: la necesidad de optimizar el uso de fertilizantes tradicionales, especialmente los nitrogenados. “Encontramos un punto medio entre los intereses ecológicos y los intereses económicos de los productores”, afirmó.

Fuente: Ecos Diarios

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