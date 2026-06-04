LLA solicita aclaración ante desprolijidades en el sorteo de las viviendas

SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y MEDIDAS RESOLUTIVAS ANTE EL SORTEO DE LAS 72 VIVIENDAS

El Bloque de Concejales de La Libertad Avanza expresa su preocupación ante la situación registrada en el día de la fecha durante el sorteo público para la adjudicación de las 72 viviendas llevado a cabo en el Salón Rojo. Cabe destacar que la Concejal Laura Caraminola y el Secretario de Bloque, José Ignacio Peregrina, asistieron al acto en representación de nuestro espacio. Si bien la ubicación que les fue designada a un costado del salón impidió una constatación visual directa del interior de los bolilleros en ese preciso instante, el posterior análisis de distintas grabaciones enviadas por vecinos de nuestra ciudad, sumado al material de la propia transmisión oficial, nos ha permitido verificar fehacientemente una grave irregularidad material. Nuestra observación se sustenta en los propios registros del evento. Al revisar la transmisión oficial en vivo (específicamente a partir de la marca de tiempo 1:23:40), se escucha anunciar: «Categoría sorteo general cupo a sortear 72 viviendas, preadjudicatarios 72 titulares y 15 suplentes en total 97 (…), números que intervienen en el sorteo: desde el 1000 al 2038 inclusive». Resulta pertinente señalar al margen que en esta misma alocución ya se evidencia una desprolijidad administrativa, dado que 72 titulares y 15 suplentes suman un total de 87 sorteados, y no 97 como se comunicó públicamente por micrófono. A continuación, en la misma transmisión se detalla verbalmente el procedimiento a seguir: «La escribana lo que va a hacer es poner en el bolillero de centenas las unidades del 0 al 9 y el último que va a ser la unidad de 1000 ponemos el 1 y el 2». Sin embargo, a pesar de lo anunciado formalmente frente a los presentes, la bolilla N° 0 (cero) correspondiente a la centena jamás ingresó al bolillero. Para dimensionar la gravedad de este hecho y despejar cualquier duda sobre la naturaleza de la omisión, es imperativo señalar que, estadísticamente hablando, en 87 tiradas existe una probabilidad de apenas 1 en 9.623 (es decir, un 0,011%) de que una misma bolilla no resulte sorteada. Esta evidencia matemática descarta de plano el factor azar y confirma lo que muestran las imágenes: el número en cuestión nunca formó parte de la extracción. Queremos dejar en claro que desde nuestro espacio no consideramos que esta omisión haya sido un acto voluntario o premeditado con el fin de beneficiar a una persona en particular. Por el contrario, entendemos que se trata de un error procedimental severo ocurrido durante el desarrollo del acto público, que se suma a las confusiones numéricas previamente mencionadas. Sin embargo, más allá de la ausencia de intencionalidad, esta situación afectó de manera directa a los vecinos cuyos números de inscripción se encuentran comprendidos en los rangos del 1000 al 1099, y del 2000 al 2038. Al no existir la posibilidad física de que se conformaran dichas cifras, estos participantes quedaron matemáticamente imposibilitados de resultar sorteados. En consecuencia, un grupo de familias de nuestra ciudad ha sido excluido de hecho del procedimiento de selección. Entendemos que esta situación vulnera la igualdad de oportunidades que debe regir de manera estricta en este tipo de adjudicaciones y requiere una inmediata respuesta de las autoridades responsables del área. Desde nuestro bloque consideramos indispensable que se informe oficialmente lo ocurrido y, fundamentalmente, se brinde certidumbre a la comunidad sobre los próximos pasos. Por ello, solicitamos a las autoridades que aclaren públicamente los siguientes interrogantes:

¿Cuál es la explicación técnica u operativa que motivó la ausencia de la bolilla N° 0 durante el desarrollo del sorteo, contradiciendo el propio anuncio oficial?

¿De qué manera se reparará la exclusión involuntaria de los vecinos inscriptos en los rangos afectados para garantizar su derecho a participar?

¿Se contempla la realización de un sorteo complementario exclusivo para los damnificados, o se evaluará la necesidad de retrotraer y repetir el procedimiento para asegurar la equidad general?

Nuestro compromiso es con la transparencia de los actos de gobierno, la igualdad de condiciones y el profundo respeto hacia cada vecino que depositó su confianza en este proceso. Quedamos a la entera disposición y a la espera de una pronta y clara resolución que lleve tranquilidad a todas las familias involucradas.

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