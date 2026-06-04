BM – jueves 4 de junio

PISTA MUNICIPAL DE CICLISMO: HOMENAJE A ANDRÉS LAPADULA En el marco del Día del Bicicletero, el viernes 29 de mayo se realizó la colocación del cartel con el nombre de “Andrés Lapadula” en la pista Municipal de Ciclismo, donde las nietas del recordado ciclista y bicicletero, Giuliana y Macarena Lapadula, recibieron un presente por parte del secretario de Deportes, Favio Folini, y el director de Deportes, Pedro Cantet.

De esta manera, Andrés tuvo su merecido homenaje por ser una persona de bien que entregó gran parte de su vida al ciclismo; hoy su hijo Ricardo continúa con el legado atendiendo la bicicletería “9 de Julio”, ubicada en Belgrano, entre Almirante Brown y Sourdeaux. Además, Giuliana y Macarena hicieron llegar el cuadro a su abuela Haydée Hussón, y se compartió un emotivo momento en el cual se hicieron presentes muchos y hermosos recuerdos.

SE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA HASTA EL 31 DE AGOSTO La Secretaría de Economía y Modernización recuerda a los contribuyentes que se extendió hasta el 31 de agosto de 2026 la vigencia del Régimen de Regularización Tributaria. Hasta la mencionada fecha los vecinos podrán regularizar las deudas vencidas al 31 de marzo de 2026 sobre las tasas, derechos y contribuciones por servicios municipales. La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses: 70% por pago al contado, 50% en hasta 12 cuotas, 30% en hasta 36 cuotas, con cuotas mínimas de $2.000. Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de abril hasta la fecha de acogimiento.

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