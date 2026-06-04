4 de junio de 2026

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Ezequiel Suárez ya palpita el Mundial 2026: «Todos nos subimos a esta nueva ilusión»

5 horas atrás Fm Alpha

El colega oriundo de la ciudad de Dolores, actualmente trabajando en Diario Compromiso y a su vez director de Radio Metro Deportiva 99.1Mhz. -que sigue todos los partidos de la selección argentina- habló en exclusiva con FM Alpha sobre una nueva aventura mundialista. «Sí, ya estamos prácticamente con un pie en el avión rumbo a Dallas. Nuestro búnker estará allí porque la selección argentina jugará los dos últimos partido de la fase inicial en esa ciudad. Por supuesto, antes estaremos en Kansas para el debut ante Argelia el martes 16», confirmó Suárez. Al hacer referencia a esta nueva Copa del Mundo y las chances del equipo albiceleste, el periodista (que cubrió los Mundiales 2006 en adelante), añadió que «todos nos subimos a esta nueva ilusión. Hay candidatos muy fuertes como España, Francia o el propio Brasil. Pero somos los actuales campeones y nos van a respetar».

 

 

 

 

 

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