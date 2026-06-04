4 de junio de 2026

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Sábado 6, 3er. Encuentro Provincial de Escritores

6 horas atrás Fm Alpha

El sábado 6 de Junio a partir de las 15hs en el Salón Rojo, se llevará a cabo el Tercer Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores.

Dentro del cronograma están contempladas presentaciones de libros, rondas de lectura, espacios de venta, además de charlas temáticas en referencia a la literatura y también un show musical para cerrar la noche.

El Encuentro tiene como objetivo ser un lugar donde encontrarse a compartir ideas, experiencias y potenciar las actividades que contribuyan a reafirmar la cultura abrazando la palabra, tal como lo hicieron Bioy Casares, Silvina Ocampo y hasta Borges, quienes, además de otros, eligieron a Las Flores para crear algunas de sus grandes obras.

Se recuerda que estas  actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad que desee disfrutarlas.

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