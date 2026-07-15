Se viene la 3ra. edición de «Corre por tu meta», a beneficio de CreHab

Luego de las exitosas convocatorias en 2024 y 2025, el club Ferro junto a Atletismo Las Flores (Las Tortugas) y CreHab Las Flores invitan a todos a sumarse a la tercera edición de «Corre por tu meta» que tendrá lugar el domingo 27 de septiembre a las 11hs. donde se desarrollará una carrera de 2K inclusivos, Kids, 5K y 10K. Al respecto, la 91.5 habló con Atahualpa Rodríguez, coordinador de Atletismo Las Flores quien expresó que «estamos con muchas pilas después de las dos primeras ediciones. Con los amigos de Ferro y CreHab vamos a largar con las inscripciones desde el próximo lunes. La principal novedad es que este año vamos a incluir remeras para los primeros 100 anotados». Como la vez anterior, la largada será desde el predio que el club posee en Avellaneda y Vidal. Allí se podrá correr o caminar y llegar por tu meta además de pasar un gran día en familia y hacer actividad física al aire libre. Habrá servicio de cantina.

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