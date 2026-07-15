BM – miércoles 15 de julio

HOCKEY: LA SÉPTIMA DIVISIÓN DE EL TALADRO LOGRÓ LA MEDALLA DE BRONCE La Secretaría de Deportes hace mención a la Medalla de Bronce obtenida por la séptima división del Club Atlético El Taladro, en el marco del Torneo Apertura correspondiente a la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado. En la localidad de General Belgrano, las dirigidas por Felisa Suárez enfrentaron por la tercera y cuarta ubicación a Atlético de Roque Pérez, logrando la victoria por 3 a 2 con anotaciones de Lucía Queijeiro en dos oportunidades y Renata Diz, quien fue elegida como MVP del partido. El plantel estuvo integrado por: Renata Diz, Lucia Queijeiro, Catalina Paule, Francisca García Romero, Lola Patronelli, Antonia Lacoste, Indiana Barlatay, Milagros Fuentes, Olivia Griffiths, Olivia Di Tullio, Catalina Pees, Navila Coria, Juana Villa y Josefina Coll. Las jugadoras y cuerpo técnico tuvieron su reconocimiento por parte del intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini por el compromiso y predisposición para conseguir este valioso tercer puesto, que incentiva de cara a futuras competencias.

PUNTO DIGITAL: ENCUENTRO EN EL MARCO DEL DÍA DE LA AMISTAD En una era atravesada por las pantallas, reencontrarnos tiene un valor especial. Por eso, desde Punto Digital invitamos a ex alumnos/as que han participado en nuestras capacitaciones, para compartir una jornada de reflexiones sobre la amistad y la virtualidad.

Será el lunes 20 de julio, de 9 a 10 horas, en el espacio de Punto Digital (Alem y Av. Gral. paz, subsuelo). En la jornada, debatiremos sobre la amistad y el uso de las redes sociales, los vínculos virtuales y presenciales, los contactos y seguidores, además de las respuestas inmediatas en un contexto tecnológico que avanza cada vez más rápido. Los interesados pueden comunicarse al 2244-463244 para confirmar su presencia. ¡Los esperamos!.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN FUTBOL 5, FÚTBOL PLAYA Y FÚTBOL 11 La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2026. Los últimos clasificados al regional son:

– En Fútbol 5: Kiara Molina, Briana Pérez, Marianela Peralta, Catalina Vega Falasco y Ariana Leyes (Sub 16 Escolar Abierta EESA N° 1). Brenda Barrios, Maylén Fasciolo, Paula Mengarelli, Alfonsina Cabral, Ailén Olivo, Jésica Barrios, Maia Fasciolo, Macarena Loggia, Evelyn Urruchúa y Ana Urdapilleta (Sub 18 Escolar Abierta CEPT N° 37 de Rosas). Catalina Paulé, Francisca García Romero, Felicitas Taraborelli, Lucía Queijeiro, Morena Plini, Renata Díz D’Ambrosio, Lola Patronelli Redolatti y Guadalupe Valerio Montastruc (Sub 14 Escolar Abierto Instituto San Miguel).

– En Fútbol Playa: Graciano Folini, Iván Curutchet, Francisco Galmes, Ken Massón, Francesco Rodríguez, Juan Francisco Dupouey, Adrián Ibarra, Bautista Orlando, Augusto Polito y Benicio Fernández (Sub 14 Libre). Ignacio Elgue, Juan Cruz Abraham, Venancio Ruíz, Simón González, Pehuén Raineri, Valentino Silva, Felipe Crosta Pérez, Eliseo López Pena, Julián Cardoso e Ignacio Cenzano (Sub 16 Libre).

– Fútbol 11: Graciano Folini, Francisco Galmes, Hernán Cabral, Ken Massón, Augusto Polito, Juan Francisco Dupouey, Bautista Orlando, Iván Curutchet, Francesco Rodríguez, Adrián Ibarra, Santino Martínez, Ciro Garcete, Benjamín Domínguez, Valentino Solimando, Emiliano Sallette y Benicio Fernández (Sub 14 Libre). Bautista Caputo, Thomás Eluaiza, Bautista Di Somma, Bautista Llamas, Santino Mógica, Alejandro Sánchez, Román Torres, Walter Rodríguez, Thiago Franco, Enzo Franco, Alexis Luna Miranda, Tiziano Macías, Thiago Arballo, Valentino Franco, Agustín Castro y Dylan Hidalgo (Sub 16 Libre). Santino Tolosa, Joaquín Guerrero, Jeremías Pondi Pereyra, Erik Vera, Orión Siraco, Valentín Rodríguez, Erik Vázquez, Ramiro Muglia, Alex Traversaro, Uriel Depetrini, Tomás Sánchez, Emanuel Fuchila, Leonel Galván, Ramiro Cáceres e Ián Martínez (Sub 16 Escolar Abierta EET N° 1). Lionel Cabrera, Valentín Odera Boetto, Agustín Saurel, Enzo Viera Gaiotti, Facundo Valdéz, Thiago Mazzei, Laureano Sánchez, Nahuel González, Santino País, Banjamín Lucero, Ignacio Aranda, Tiziano Maurente, Eleazar Aliendre, Thiago Lizaso y Serafín Silva (Sub 18 Escolar Abierta EES N° 3).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE TRIQUINOSIS Teniendo en cuenta que se han reportado casos de triquinosis en nuestra Provincia, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda a la población la importancia de reforzar las medidas de prevención de la triquinosis. La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales silvestres, como el jabalí y el puma. Las personas se contagian de forma accidental al ingerir carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. Esta enfermedad puede presentarse durante todo el año, siendo más frecuente en invierno debido al mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados, como bondiola, salamines, longaniza, entre otros.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

– Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que no queden partes rosadas. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no elimina el parásito. El congelamiento tampoco garantiza su destrucción.

– ⁠Adquirir chacinados en comercios habilitados. Verificar que el rótulo indique marca, lote, fecha de elaboración y vencimiento, número de registro del producto y del establecimiento elaborador. La venta callejera o a través de redes sociales de estos productos sin rótulo está prohibida, ya que no cumple con los controles sanitarios correspondientes.

Zonas Rurales y Productores:

– Respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

– ⁠Alimentarlos adecuadamente a los animales. No darles basura ni restos de carne cruda.

– ⁠Controlar la proliferación de roedores en los criaderos.

– ⁠En caso de realizar faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, se debe remitir una muestra de entraña de cada animal a un laboratorio para su análisis y así confirmar la ausencia del parásito causante de la triquinosis. Si se detecta la presencia del parásito en un animal, es obligatorio eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

Si consumió carne de cerdo o sus derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados o picazón, debe acudir al centro de salud más cercano.

Para más información y consultas, dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570; o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

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