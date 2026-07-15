Padres TEA y los festejos de la Selección: un llamado a la concientización y a la solidaridad

La Agrupación de Padres de Menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nuestro partido difundieron una proclama con el fin de visibilizar la problemática que atraviesan cada vez que se desarrollan celebraciones con sonidos estridentes. En el escrito aclaran que su intención no es prohibir las manifestaciones de alegría de los ciudadanos sino exhortar a que dichas festividades se lleven a cabo con urbanidad y empatía hacia aquellos que padecen los efectos de las detonaciones causadas por motocicletas, explosiones de caños de escape y bocinazos. El documento advierte que numerosos individuos con esta condición poseen una marcada vulnerabilidad ante tales alteraciones acústicas. Esto desencadena descompensaciones emocionales, pánico y un profundo dolor, forzando frecuentemente a los núcleos familiares a abandonar los lugares comunitarios. De este modo, instan a la población local a meditar sobre la urgencia de consolidar un municipio más equitativo, donde el esparcimiento colectivo resulte compatible con la tranquilidad de todos. Publicamos este manifiesto con el propósito de incentivar la conversación, la comprensión y la tolerancia entre los habitantes de Las Flores, entendiendo que el progreso social se edifica mediante actitudes solidarias cotidianas.

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