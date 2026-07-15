Cooperativa Eléctrica: sin atención al público este jueves

La Cooperativa de Electricidad Las Flores informa a sus asociados que el día jueves 16 de julio no habrá atención en nuestras oficinas y cajas de cobro con motivo del feriado por el día de la Virgen del Carmen de Las Flores. Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias:

* Guardia Energía: 442063

* Servicios Sociales: 483416

Para pagos y operaciones sobre su suministro lo invitamos a utilizar nuestra autogestión en la web www.coopelf.com.ar

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