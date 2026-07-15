15 de julio de 2026

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La Buena Noticia: un argentino desarrolló una tecnología que permite controlar celulares con la lengua

6 horas atrás Fm Alpha

El ingeniero argentino Tomás Vega, formado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), integra el equipo que desarrolló MouthPad, una innovadora tecnología que permite controlar celulares, computadoras y tablets mediante movimientos de la lengua. El dispositivo se coloca en el paladar como un retenedor dental y traduce los movimientos de la lengua en comandos digitales, posibilitando el manejo de distintas funciones sin necesidad de utilizar las manos. La herramienta está pensada principalmente para personas con parálisis o movilidad reducida, con el objetivo de mejorar su autonomía y facilitar el acceso a la tecnología en la vida cotidiana. Desde el equipo de desarrollo destacan que el sistema busca ser una solución accesible e intuitiva, capaz de integrarse a distintos dispositivos y adaptarse a las necesidades de cada usuario. De esta manera, el proyecto abre una nueva posibilidad en el campo de la asistencia tecnológica, combinando innovación e inclusión para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motriz.

Fuente: Nuevo Diario Web

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