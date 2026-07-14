Asume este miércoles el nuevo jefe de la Policía Comunal

A través de un comunicado de prensa, la Estación Policía Comunal informa que este miércoles 15 de julio se efectuará el relevo del actual titular de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Las Flores, Comisario Inspector Miguel Alfredo Paul, asumiendo en este cargo el Comisario Jorge Leandro Cafferata (movimiento pedido oportunamente por Paul). Dicho relevo fue consensuado con la Dirección Gral. De Protección Ciudadana de la ciudad de Las Flores y de conformidad con el Poder Ejecutivo Municipal. Cabe destacar que al efecto se hará presente el Comisario Mayor Mocchetti Ricardo Daniel, jefe de Region Interior Centro con la finalidad de efectivizar el traspaso aludido.

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