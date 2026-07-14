BM – martes 14 de julio

16 DE JULIO: JORNADA NO LABORABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Desde la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales se comunica que, tal como se determina a través de la Resolución 317/2026 (RESO-2026-317-GDEBA-MGGP) y su Anexo de fecha 28 de junio de 2026, dictada por Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se declara:

No laborable para Administración Pública y feriado optativo para Industria, Comercio y restantes actividades, el próximo 16 de julio del corriente, Día de la Patrona Virgen Ntra. Sra. del Carmen.

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTACIONAMIENTO EN COLECTORAS Se recuerda a la comunidad y usuarios que, tal como lo establece la Ordenanza N.º 3571/2024 en su 17° articulo, no está permitido el estacionamiento permanente de camiones, con o sin acoplado, maquinarias de cualquier tipo o cualquier otro vehículo con capacidad de carga superior a 3.000 kg. sobre las colectoras Oeste y Este de la Ruta Nacional N.º 3, en ambos sentidos de circulación y ambas manos, desde calle 25 de Mayo hasta Av. Independencia. En este marco, se informa desde la Subsecretaría de Gobierno que los usuarios podrán permanecer en el lugar el tiempo necesario para la utilización de servicios (gastronómicos, de abastecimiento, reparaciones, etc.), pero no podrán estacionar de manera permanente en los sectores mencionados.

HORARIOS DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN VACACIONES DE INVIERNO La Secretaría de Deportes informa que durante el receso invernal escolar, comprendido desde el lunes 20 de julio hasta el sábado 1° de agosto, el horario para los nadadores libres en el natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” serán los siguientes:

Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 17 a 22 horas.

Sábado: de 8 a 12 horas.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL CURSO “MARKETING DIGITAL EN ACCIÓN PARA EMPRENDEDORES” La Oficina de Empleo informa que se encuentra abierta la inscripción al curso “Marketing Digital en acción para emprendedores”, modalidad virtual. El curso está destinado a mayores de 18 años con perfil emprendedor y dominio en lecto-escritura y cálculo. Los requisitos para participar son: tener un emprendimiento de cualquier rubro en funcionamiento, conexión a internet, disponer de una PC, notebook, tablet o celular.

Los contenidos básicos serán:

* Introducción al Marketing Digital y a las redes sociales.

* Fundamentos del Marketing Digital y herramientas claves para comercializar en Redes Sociales.

* Plan de Marketing

* Estrategia de Marca, Contenido y Escalabilidad.

* Canales y herramientas digitales de comercialización.

La capacitación tendrá una duración de 1 mes – comenzará el 1° de agosto y finalizará el 31 de agosto de 2026 -, y una carga horaria de 40 horas. La preinscripción permanecerá abierta hasta el 23 de julio.

NUEVA PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD EN LA LIGA INCLUSIVA Los equipos de fútbol de la Escuela Municipal PCD, a cargo del profesor Roque Cheminet, intervinieron en la tercera fecha de la Liga Inclusiva, que se desarrolló en la ciudad de Pilar con la organización de Olimpíadas Especiales. El elenco “A” empató 4 a 4 frente a Pilar y perdió 3 a 0 con Fortín, en tanto que el conjunto “B” fue superado 3 a 0 y 4 a 2 frente a Integra y San Miguel, respectivamente. Nuestros representantes continúan sumando experiencia en este certamen donde tienen la posibilidad de competir contra instituciones de otras localidades y estrechar lazos de amistad.

EL EQUIPO DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” LOGRÓ MUY BUENOS RESULTADOS EN TANDIL La Secretaría de Deportes resalta la presentación del Equipo de Competencia del Natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” en el Torneo de Natación, que se desarrolló el pasado fin de semana en el Club Unión y Progreso de Tandil. Una vez más, los alumnos a cargo de los profesores Katherine Hormeachea, Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, tuvieron un excelente desempeño, logrando los siguientes resultados: en 100 m. Mariposa: 8°) Luca Branchesi. En 100 m. Mariposa (Federado): 4°) Guadalupe Valerio. En 100 m. Pecho (Federado): 1°) Candelaria Lemma González. En 50 m. Pecho (Promocional): 2°) Benjamín Lemma González y 3°) Domingo Scarpitti. En 50 m. Libre (Federado): 2°) Luca Branchesi. En 50 m. Libre (Federado): 1°) Guadalupe Valerio. En 50 m. Libre (Promocional): 3°) Benjamín Lemma González y 5°) Domingo Scarpitti. Por otro lado, en 200 m. Combinados: 2°) Candelaria Lemma González y 3°) Guadalupe Valerio. En 100 m. Pecho (Promocional): 2°) Domingo Scarpitti. En 100 m. Espalda (Federado): 4°) Luca Branchesi. En 50 m. Espalda (Promocional): 2°) Gonzalo Onzari. En 50 m. Espalda (Promocional): 2°) Delfina Antonelli Gigena. En 100 m. Libre (Federado): 2°) Luca Branchesi. En 100 m. Libre (Federado): 3°) Guadalupe Valerio y 4°) Candelaria Lemma González. En 100 m. Libre (Promocional): 2°) Benjamín Lemma González, 3°) Gonzalo Onzari y 4°) Domingo Scarpitti. En 100 m. Libre (Promocional): 3°) Delfina Antonelli Gigena.

KARTING: TRIUNFO DE GASTÓN BILLERES Y SANTINO DÍAZ EN 9 DE JULIO La Secretaría de Deportes felicita a Gastón Billeres y Santino Díaz por adjudicarse la 5ta. fecha del Campeonato de Karting del Centro (KDC), que se disputó en 9 de Julio. El Indio fue protagonista en la Categoría 150 cc. Master, donde logró la Pole con un excelente tiempo en la clasificación y luego en la final “A” ocupó el máximo lugar en el podio, registrando 11:08.555 a lo largo de los 14 giros. Asimismo, en 250 cc. Kayac sumó minutos importantes en pista, clasificando segundo en la serie, pero en la final no logró sumar en esta competitiva divisional que presentó un imponente parque automotor, superando los cientos de karts en total. Por otro lado, Santino recibió la bandera a cuadros en la categoría Menores, en el marco de una final “B” vibrante cargada de emociones, en la cual el joven volante de nuestra ciudad desplegó todo su talento para quedarse con el primer puesto al cabo de 12 vueltas, con un tiempo de 9:35.719.

LAS FLORES VÓLEY SUBCAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA BELGRANENSE La Secretaría de Deportes felicita a los conjuntos de Las Flores Vóley por la obtención del Subcampeonato del Torneo Apertura, correspondiente a la Liga Belgranense de Vóley. El certamen de la categoría Sub 16 se definió el jueves 9 de julio en la ciudad de General Belgrano donde el elenco florense derrotó 3 a 1 en la fase semifinal a Social Dolores y luego en la final perdió 3 a 0 (25/23, 25/22 y 25/19) frente a General Belgrano, que había dejado en el camino a Deportivo Chascomús. Por otro lado, el viernes 10 de julio en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, fue el turno de la división Sub 14, donde se vivió una jornada memorable en la cual nuestras chicas demostraron su talento frente a su público. En la instancia semifinal, las dirigidas por Emiliano Paz vencieron 3 a 1 a Ranchos y en la final fueron superadas 3 a 0 ante Social Dolores. Los equipos de nuestra ciudad cerraron la primera etapa del año dejando una muy buena imagen, producto del compromiso, trabajo y dedicación; sumado al respaldo de la Comisión de Padres y el aporte del resto del cuerpo técnico, integrado por María José Inchauspe, Chiara Vitelli y Gastón Isasmendiz. Los planteles estuvieron conformados de la siguiente manera: Sub 14: Sofia Gentilini, Celina Etcheto, Clarita Abraham, Juana Fernández, Antonia Córdoba, Gianna De Benedetto, Federica Díaz, Alma Caputo, Olivia Favre, Luisa Arrambide y Malena González. Sub 16: Clarita Abraham, Celina Etcheto, Josefina Fredes, Isabella Theaux, Sofía Arata, Trinidad Zalazar, Antonia Córdoba, Keila Pulitti, Clara Coronel, Antonia De Franco y Sofía Gentilini. Debido al gran torneo que realizaron las chicas florenses, el intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini, hicieron entrega de un diploma de reconocimiento, destacando la participación e instándolas a que continúen por el mismo camino para fortalecer el vóley de nuestra ciudad.

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