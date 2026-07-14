14 de julio de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este miércoles

10 horas atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 33 puntos se llevará a cabo este miércoles desde las 20 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque Todos por Las Flores presentará un Proyecto de Ordenanza sobre creación Registro Municipal de Acompañantes Terapéuticos. Por su parte, el Bloque LLA solicitará, mediante un Proyecto de Decreto, gestión de reunión tema funcionamiento e infraestructura Centro Monitoreo. En los Proyectos de Comunicación, el Bloque Adelante Las Flores se referirá a un pedido de informe sobre no pavimentación calles Larralde y Libertad e/ V. Paz y Alsina. También, todos los bloques políticos en su conjunto pedirán  informe sobre varios puntos respecto al sorteo viviendas. 

Sesion 15 de julio

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