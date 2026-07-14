La Buena Noticia: diagnóstico no invasivo de endometriosis y trastornos neurológicos

La medicina lleva años intentando responder a una necesidad muy clara: detectar antes las enfermedades y hacerlo sin someter a los pacientes a pruebas dolorosas, costosas o difíciles de repetir. Ahora, dos avances distintos vuelven a poner ese objetivo sobre la mesa. En Reino Unido, el sistema público podrá empezar a utilizar dos pruebas rápidas no invasivas para acelerar el diagnóstico de la endometriosis, una enfermedad que a menudo tarda años en identificarse. Al mismo tiempo, otro grupo de investigadores ha desarrollado un pequeño sensor capaz de analizar lágrimas para detectar dopamina, una molécula clave en trastornos neurológicos como el Parkinson. Son estudios diferentes, pero comparten una misma promesa: que el futuro del diagnóstico pueda pasar por una muestra de saliva o por unas pocas lágrimas, en lugar de recurrir siempre a procedimientos más agresivos. En el caso de la endometriosis, la novedad llega desde el NHS de Inglaterra y Gales. La guía respaldada por NICE permitirá utilizar dos pruebas rápidas no invasivas, Endotest y EndoSure, mientras se sigue reuniendo información sobre su rendimiento clínico. Su objetivo es reducir un retraso diagnóstico que hoy ronda de media los nueve años. Una de las técnicas más llamativas es Endotest, que analiza una muestra de saliva en busca de pequeños biomarcadores llamados microARN. La otra, EndoSure, es una prueba de unos 45 minutos que mide señales eléctricas en el intestino mediante parches colocados en el abdomen tras un periodo de ayuno. Ambas buscan ofrecer una vía más rápida y sencilla para detectar una enfermedad que hasta ahora solía confirmarse mediante laparoscopia, una intervención quirúrgica bajo anestesia general. La importancia de ese cambio no es menor. La endometriosis afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres en edad reproductiva en Reino Unido y suele ir acompañada de dolor pélvico crónico, fatiga, sangrado abundante o problemas de fertilidad. La doctora Anastasia Chalkidou resumió bien por qué reducir la espera importa tanto: “Ese retraso significa vivir con dolor pélvico crónico… Estas tecnologías tienen el potencial de cambiar eso al permitir un tratamiento más temprano y mejor, rápidamente”.

Fuente: La Cara Buena del Mundo

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