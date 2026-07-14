14 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La Buena Noticia: diagnóstico no invasivo de endometriosis y trastornos neurológicos

12 horas atrás Fm Alpha

La medicina lleva años intentando responder a una necesidad muy clara: detectar antes las enfermedades y hacerlo sin someter a los pacientes a pruebas dolorosas, costosas o difíciles de repetir. Ahora, dos avances distintos vuelven a poner ese objetivo sobre la mesa. En Reino Unido, el sistema público podrá empezar a utilizar dos pruebas rápidas no invasivas para acelerar el diagnóstico de la endometriosis, una enfermedad que a menudo tarda años en identificarse. Al mismo tiempo, otro grupo de investigadores ha desarrollado un pequeño sensor capaz de analizar lágrimas para detectar dopamina, una molécula clave en trastornos neurológicos como el Parkinson. Son estudios diferentes, pero comparten una misma promesa: que el futuro del diagnóstico pueda pasar por una muestra de saliva o por unas pocas lágrimas, en lugar de recurrir siempre a procedimientos más agresivos. En el caso de la endometriosis, la novedad llega desde el NHS de Inglaterra y Gales. La guía respaldada por NICE permitirá utilizar dos pruebas rápidas no invasivas, Endotest y EndoSure, mientras se sigue reuniendo información sobre su rendimiento clínico. Su objetivo es reducir un retraso diagnóstico que hoy ronda de media los nueve años. Una de las técnicas más llamativas es Endotest, que analiza una muestra de saliva en busca de pequeños biomarcadores llamados microARN. La otra, EndoSure, es una prueba de unos 45 minutos que mide señales eléctricas en el intestino mediante parches colocados en el abdomen tras un periodo de ayuno. Ambas buscan ofrecer una vía más rápida y sencilla para detectar una enfermedad que hasta ahora solía confirmarse mediante laparoscopia, una intervención quirúrgica bajo anestesia general. La importancia de ese cambio no es menor. La endometriosis afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres en edad reproductiva en Reino Unido y suele ir acompañada de dolor pélvico crónico, fatiga, sangrado abundante o problemas de fertilidad. La doctora Anastasia Chalkidou resumió bien por qué reducir la espera importa tanto: “Ese retraso significa vivir con dolor pélvico crónico… Estas tecnologías tienen el potencial de cambiar eso al permitir un tratamiento más temprano y mejor, rápidamente”.

Fuente: La Cara Buena del Mundo

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Asume este miércoles el nuevo jefe de la Policía Comunal

2 horas atrás Fm Alpha

Aldo Rizzo, director de la Comedia Municipal: «Estamos en preparativos para nuevas obras»

6 horas atrás Fm Alpha

Bomberos Voluntarios: capacitación en el Natatorio Municipal

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Reclaman al gobierno provincial que gestione ante Nación la restitución del servicio de trenes

1 hora atrás Fm Alpha

Asume este miércoles el nuevo jefe de la Policía Comunal

2 horas atrás Fm Alpha

Aldo Rizzo, director de la Comedia Municipal: «Estamos en preparativos para nuevas obras»

6 horas atrás Fm Alpha

Bomberos Voluntarios: capacitación en el Natatorio Municipal

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.