Cufré-Ferrari, creadores de Biotec: “Calefaccionar y cocinar a bajo costo”

Luego de una publicación realizada por este medio la semana pasada, “La Buena Noticia: adiós al gas y a la electricidad, invento argentino para calefaccionar hogares”, donde varios cibernautas comentaron la creación, Hernan se comunicó con la producción de LA RADIO, expresando que casualmente, es lo que nosotros estamos incursionando…” por esto invitamos al piso a conversar y profundizar mas sobre este sistema no tan nuevo, ahora tal vez mas elaborado, pero rendidor con respecto al consumo usando bioetanol…”

“Surgió la idea de empezar a ver el tema de un sistema de calefacción alternativo, va por la parte de camping y decoración principalmente, darle una vuelta de rosca a estas dos líneas. Algo un poco más portátil y seguro, porque tiene sistema antiderrame…Hernán empezó a trabajar con los diseños hasta que se logró la mayor eficiencia del producto y a partir de allí la posibilidad de poder comercializarla…Nosotros le buscamos la eficiencia y seguridad como dijimos antes. Es como cualquier equipo de calefacción que tiene fuego. En la construcción tiene detalles que tanto el fuego como la combustión estén hechos de diferentes maneras, se recomienda bioetanol que es más seguro, como también no contamina a la hora de cocinar cuando está en un camping, de todas maneras, igual mucho se sigue probando todavía antes que salga al mercado…” Decían en el inicio.

“Se trató de estudiar el tema, hicimos muchos modelos diferentes antes de dar con el correcto, es una hornalla tipo cubo de 10 x 12. No se recomienda nada con nafta y gasoil, lo que buscamos es a la hora de vender es ser claros con lo que no se puede hacer, son los cuidados lógicos como una cocina convencional. Después tiene un sistema de ahogue que se apaga rapidísimo, eso es una gran ventaja, no hay riesgo que se vuelva a encender y la llama también no contamina y da buena combustión, hasta ahora es el sistema es eficiente de lo que más se ha probado…” Sobre los modelos en prueba, dijeron: “Hay una línea de estufa y calefacción que es más grande, el modelo de unidad que usamos es de 10×10, el precio es de 80 mil pesos, pero es algo eterno digamos por los materiales de los cual están hechos. Sólo se debe invertir en el bioetanol…”

También se refirieron al consumo: “El consumo, usando este sistema de camping, varía según el modelo, la hornalla con un litro de bioetanol la mantiene 6 horas encendida….Estamos arrancando desde esta semana con la difusión en redes sociales porque el invierno se va y necesitamos comenzar ahora…La línea de camping se puede vender en casas de pesca o también parrillas, y las líneas de decoración en comercios de ese tipo que también se puede vender sin problemas…En verano o primavera también se usa para pérgolas o quinchos como complemento, hay una línea para bares porque tiene un sistema antiderrame, es seguro porque lo puedo girar y no se derrama el combustible…Hicimos una medición con una hornalla que llega a 250 grados por lo que se puede cocinar sin problemas, y la parte de una estufa puesta en un gabinete llega a 300 grados. Templa enseguida…” Afirmaban.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

About The Author