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Hondo pesar por el fallecimiento de Francisco «Pato» Palacios

10 horas atrás Fm Alpha
El mundo futbolístico e institucional de nuestra ciudad se encuentra consternado ante el deceso del actual presidente de la Liga de Fútbol, Francisco «Pato» Palacios, acontecido en las últimas horas. Quien tuvo la oportunidad de conocer a Palacios tuvo el privilegio de relacionarse con una persona de grandes valores. Avezado a su querido club Atlético, la entidad lo reconoció por varias temporadas como presidente para luego transformarse en presidente de la Liga de Fútbol de nuestra ciudad, entidad que vio a un hombre confiable y de actitud serena ante fuertes disidencias en su grupo de pares. En su oficio como pintor, logró cosechar importante cantidad de clientes que terminaban en una relación de amistad. Sin dudas, alguien que no pasó desapercibido por esta ciudad. QEPD querido «Pato».

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