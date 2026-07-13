13 de julio de 2026

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Torneo Nacional de TaeKwon-Do: gran desempeño de la delegación florense

2 minutos atrás Fm Alpha

Una delegación de 25 competidores representó este fin de semana a nuestra ciudad obteniendo en su mayoría primeros y segundos lugares. Las modalidades de competencias en las que se participó fueron Combate individual, Tules individuales, y Formas por equipo. El torneo fue dirigido por el Grand Master Julio Penayo, y todo un equipo de umpires que realizó una gran tarea durante todo el dia, entre los que se encuentran los profesores de nuestra ciudad. Los instructores Cristian Amatriain y Alejandro Menant agradecen a ellos por el gran entusiasmo a tal esfuerzo, tanto a los practicantes como a sus familias, y acompañantes. Al servicio de transporte con el que se viajó muy bien. A los espacios donde dias antes permitieron a los practicantes repasar. Tambien a la Secretaria de Deportes, y el municipio de la Ciudad. Y a la ciudad en total, por ayudar con los bonos que fueron vendiendo los alumnos para recaudar. Y siempre, a los medios, continuamente presentes.

Los alumnos del Instructor Mayor Cristian que participaron fueron:

Ignacio Varela (1er. lugar en formas y 2do. en combate)
Segundo Vittola (1ero. en combate y 1ero. en formas)
Urien Joaquin (1ro. en combate y 2do. en formas)
Naira Garay (1ra.en formas)
Antonio Moro
Valentin Carbajal (1er. lugar en combate)
Camila Barragan (2da. en formas y 2da. en combate)
Ulises Carbajal
Valentino Moledous (2do. en formas y 2do. en combate)
Catalina Barrientos
Lorenzo Rodriguez (2do. en Combate)
Marina Coria
Francisco Menendez (2do. lugar en formas)
Juan Martin Alvarez (1er. lugar en formas)
Morena Villanes (1er. lugar en combate)
Leon Jardim (2do. en formas)
Pedro Jardim (2do. en combate)
Esteban Diaz (1er. lugar en media lucha)

Cristian Amatriain (2do. lugar en formas)

Los alumnos del Instructor Alejandro Menant, son:

Abril Amendolaree (segunda en combate)
Gina eluayza (primera en combate)
Bautista pires (primero en formas)
Naiara Varela

Y Alejandro Menant (segundo en formas).

Mención destacada al equipo de formas conformado por Joaquin Urien, Francisco Menendez y Naira Garay obteniendo el 2do lugar.

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