BM – lunes 13 de julio

SE REALIZÓ CON ÉXITO EL CURSO SOBRE ELABORACIÓN DE CHACINADOS Y SALAZONES OVINOS EN PARDO La Municipalidad de Las Flores, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, llevó adelante una capacitación sobre elaboración de chacinados y salazones ovinos, organizada en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la Cooperativa El Vellón de Oro en Pardo. Integrada por productores ovinos del partido, la Cooperativa desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la cadena productiva local, promoviendo el trabajo asociativo y el crecimiento del sector. Participaron de la jornada el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau; y el equipo técnico de la Dirección, quienes acompañaron a productores, elaboradores y personas interesadas en incorporar herramientas para el agregado de valor. Durante el encuentro se desarrollaron instancias teóricas y prácticas, brindando conocimientos técnicos que permiten diversificar la producción, mejorar la calidad de los productos y ampliar las oportunidades de comercialización. La capacitación estuvo a cargo de los profesionales de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Méd. Vet. Martín González e Ing. Agr. Manuel Lamboglia.

Este tipo de capacitaciones forman parte del trabajo articulado entre el Municipio y el Ministerio, orientado a fortalecer las capacidades de los productores locales, promover la incorporación de valor agregado en origen y fomentar el desarrollo de la cadena ovina en el distrito. La propuesta despertó un gran interés, alcanzando el cupo máximo de inscriptos. Debido a la excelente convocatoria, desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario adelantaron que ya se trabaja junto al Ministerio en una nueva edición del curso para los próximos meses, con el objetivo de ampliar su alcance. La Municipalidad de Las Flores agradece especialmente a la Cooperativa El Vellón de Oro por facilitar sus instalaciones, reafirmando el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y los productores para seguir fortaleciendo el sector ovino local.

AUTORIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO MUNICIPAL PARTICIPARON DE UNA MESA DE DIÁLOGO EN TANDIL El subsecretario de Gobierno, Ricardo Spinelli, y el director general de Protección Ciudadana, Hugo Gallardo, participaron de una mesa de diálogo institucional realizada en la ciudad de Tandil, convocada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul. Durante el encuentro se generó un espacio de intercambio entre representantes del Poder Judicial, intendentes y demás autoridades de municipios de la región (Olavarría, Rauch, Benito Juárez, etc.), donde se abordaron temas que hoy representan un desafío para la comunidad y requieren del trabajo conjunto entre los organismos. Entre los principales ejes tratados se destacaron la lucha contra el narcomenudeo, los desafíos que plantea el ciberdelito, las políticas vinculadas a género y violencia, además de otros temas relacionados con el fortalecimiento institucional. La jornada permitió compartir experiencias, analizar problemáticas comunes a los distritos y reafirmar la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado para impulsar respuestas coordinadas que contribuyan a mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de la comunidad.

LA PEÑA POR LA PATRIA SE LUCIÓ EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA El pasado jueves 9 de julio en Plaza Mitre, en el marco de los festejos por el 210 ° aniversario del Día de la Independencia argentina, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Las Flores organizó el evento Peña por la Patria. En el veredón central del espacio verde céntrico se montó un escenario donde diferentes artistas florenses actuaron para la concurrencia que se acercó a disfrutar de una jornada donde estuvieron también presentes feriantes, artesanos, emprendedores y estudiantes secundarios de los diferentes establecimientos educativos de nuestra ciudad quienes ofrecieron tortas e infusiones y, con música y alegría, participaron del evento patrio festivo. Se destacó en el escenario lo artístico musical con sonares de raíz folclórico. El grupo Peñeros abrió la serie de presentaciones y, además, cantaron como solistas Agustina Romero, Camila Carabajal, Agustín Loyarte y Leonides Luján. En tanto, el conjunto criollo De Los Parajes y el grupo Canturreando mostraron su buena música en un espacio donde la gente pudo disfrutar también de las danzas del Centro Tradicionalista La Tacuara y del conjunto Estilo Gaucho. Asimismo, participaron de la Peña por la Patria con colorido y entusiasmo, la agrupación cultural de moda y vestidos Mujeres Rurales.

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