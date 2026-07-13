13 de julio de 2026

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Trágico siniestro vial en ruta 30

6 horas atrás Fm Alpha
(Imagen Bomberos Voluntarios) Un violento choque frontal se registró en las últimas horas de este domingo en inmediaciones de Las Flores. El siniestro tuvo lugar a unos cuatro kilómetros de la rotonda que enlaza las rutas Nacional 3 y Provincial 30, en el tramo que conduce hacia Rauch. Por razones que los peritos policiales intentan establecer, un Volkswagen Gol que transitaba en sentido Las Flores-Rauch impactó de frente contra un Citroën Basalt que se desplazaba en la dirección contraria. La fuerza de la colisión encendió de inmediato las alarmas de los servicios de emergencia de la zona. Se registró un fallecido y al menos siete heridos que fueron trasladados al nosocomio local. Intervino Bomberos Voluntarios, Destacamento Vial Las Flores y SAME.

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