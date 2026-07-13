13 de julio de 2026

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Presentarán un pedido para que el miércoles 15 de julio sea asueto parcial por Argentina-Inglaterra

31 minutos atrás Fm Alpha

La organización no gubernamental «La Argentinidad» hizo saber que presentará este lunes un pedido formal al Gobierno nacional para que evalúe la posibilidad de decretar un asueto a partir de las 13:00 horas del próximo miércoles 15, con motivo del trascendental encuentro que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra. Según argumentó la entidad, la solicitud se fundamenta no solo en la relevancia deportiva del compromiso, sino también en el profundo significado histórico y simbólico que representa este enfrentamiento para los argentinos, en el marco de la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. Desde la ONG sostuvieron que el partido trasciende el ámbito futbolístico y constituye un acontecimiento de especial interés nacional, por lo que consideran oportuno facilitar que millones de personas puedan seguir el encuentro junto a sus familias. En ese sentido, propusieron que el asueto comience a las 13:00 horas, permitiendo que los trabajadores puedan regresar con tiempo a sus hogares para compartir el partido con sus seres queridos. Asimismo, señalaron que la medida contribuiría a revalorizar el encuentro familiar en un contexto social y económico complejo que atraviesa el país, donde los espacios de reunión y contención adquieren una importancia aún mayor.

Fuente: Infozona

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