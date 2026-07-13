Protesta en Monte por una conocida línea de colectivos que suspendió frecuencias

La reducción de frecuencias de la Línea 88 (Expreso Liniers) en el tramo Monte-Cañuelas ha generado un fuerte reclamo de vecinos y trabajadores. Según trascendió, la empresa aplicó en los últimos días un drástico recorte argumentando el cese de subsidios. Esto afecta el acceso a trabajos, hospitales y escuelas. «Esta situación está perjudicando a un montón de gente que utiliza el servicio todos los días», manifestó Esteban Raies, vecino de Monte este lunees a FM Alpha. «Ya presentamos una denuncia formal -junto con usuarios de Abbott, Berra, Videla y parajes de Cañuelas- ante la Secretaria de Transporte de la Nación para que proceda al inmediato restablecimiento del servicio que dio de baja sin ninguna autorización del organismo de contralor», afirmó más adelante. «Son casi 600 firmas de las más de 1000 que venimos reuniendo los vecinos para fortificar un reclamo que tiene por finalidad lograr que Monte no quede todavía más desconectado luego de que la línea 88 retirara completamente la totalidad de sus servicios en el tramo Once-Cañuelas-Monte. En su lugar circula un «rondín» identificado con el número 502 y que apenas cubre el tramo Monte-Km 35. Se trata de una única unidad conducida por el mismo chofer durante todo el día, que funciona solo de lunes a viernes, y sin servicios los sábados, domingos ni feriados», explicó finalmente.

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