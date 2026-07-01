1 de julio de 2026

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Tandil fue la segunda ciudad más fría del país ayer martes

4 horas atrás Fm Alpha

La intensa ola de frío que afecta a gran parte del país volvió a hacer sentir su impacto en el sudeste bonaerense. Este martes por la mañana, Tandil registró una temperatura mínima de -4,1°C y se ubicó como la segunda ciudad más fría de la Argentina, según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El registro fue tomado a las 8 de la mañana y estuvo acompañado por una sensación térmica de -7,3°C, producto de las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas de la jornada. La humedad alcanzó el 90%, lo que intensificó la percepción del frío.  En el primer lugar del ranking se ubicó Malargüe, en la provincia de Mendoza, con una temperatura de -5,7°C y una sensación térmica de -9,2°C. Detrás de Tandil aparecieron Azul (-3,6°C), Villa Reynolds, en San Luis (-3,4°C), Ciudad Jardín Lomas del Palomar (-3,2°C) y Villa Gesell (-2,9°C), entre otras localidades. Los registros reflejan la persistencia de la ola polar que atraviesa buena parte del territorio nacional y que mantiene temperaturas extremas durante las primeras horas del día, especialmente en el centro y sur del país. En ese contexto, Tandil volvió a ubicarse entre las ciudades con los valores térmicos más bajos de la Argentina.

Fuente:qznoticias

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