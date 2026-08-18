18 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Prof. Julio Etcheverry: «La Escuela de Pádel quiere seguir creciendo»

35 minutos atrás Fm Alpha
Con una matrícula de 45 alumnos funciona la Escuela Municipal de Padel, a cargo del profesor Julio Etcheverry, con la colaboración de Ignacia Goñi. «Todo empezó hace 12 años en la cancha de El Terreno (Roberto Trucco entre Independencia e Islas Malvinas). Actualmente nos pueden encontrar en las instalaciones de Caseros casi Independencia donde concurren chicos de diferentes edades. Por razones de organización por el momento no podemos abrir una nueva inscripción porque el cupo está completo. La Escuela está creciendo mucho», expresó Etcheverry a FM Alpha. «Con los más chicos hacemos un entrenamiento básico de aprendizaje que incluye tomar contacto con la paleta, tener sensibilidad, incluir trabajos recreativos picando e impactando la pelota. Con los más grandes las prácticas se basan puramente en el juego en sí y los diferentes tipos de golpes». La iniciación en el deporte se hace en la Escuelita y de ahí en más el chico decide sin pretender ser competitivo, pero el objetivo es enseñar lo básico para aprender a jugar el Padel. Vale mencionar que hay jugadores que pasaron por la Escuelita Municipal y lograron medallas en los Juegos Bonaerenses. «En los Juegos te puedo decir que Las Flores siempre trae medallas», indicó el entrenador.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

¡Y un día salió el sol!: cómo seguirá el clima en la semana

4 minutos atrás Fm Alpha

La campaña de recolección de firmas para la restitución del tren de pasajeros superó las 2.000 adhesiones

1 hora atrás Fm Alpha

Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en el Torneo Metropolitano ADEPA

10 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

¡Y un día salió el sol!: cómo seguirá el clima en la semana

4 minutos atrás Fm Alpha

Prof. Julio Etcheverry: «La Escuela de Pádel quiere seguir creciendo»

35 minutos atrás Fm Alpha

La campaña de recolección de firmas para la restitución del tren de pasajeros superó las 2.000 adhesiones

1 hora atrás Fm Alpha

Kicillof lanza el Consejo de la Economía del Conocimiento

9 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.