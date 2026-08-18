Prof. Julio Etcheverry: «La Escuela de Pádel quiere seguir creciendo»

Con una matrícula de 45 alumnos funciona la Escuela Municipal de Padel, a cargo del profesor Julio Etcheverry, con la colaboración de Ignacia Goñi. «Todo empezó hace 12 años en la cancha de El Terreno (Roberto Trucco entre Independencia e Islas Malvinas). Actualmente nos pueden encontrar en las instalaciones de Caseros casi Independencia donde concurren chicos de diferentes edades. Por razones de organización por el momento no podemos abrir una nueva inscripción porque el cupo está completo. La Escuela está creciendo mucho», expresó Etcheverry a FM Alpha. «Con los más chicos hacemos un entrenamiento básico de aprendizaje que incluye tomar contacto con la paleta, tener sensibilidad, incluir trabajos recreativos picando e impactando la pelota. Con los más grandes las prácticas se basan puramente en el juego en sí y los diferentes tipos de golpes». La iniciación en el deporte se hace en la Escuelita y de ahí en más el chico decide sin pretender ser competitivo, pero el objetivo es enseñar lo básico para aprender a jugar el Padel. Vale mencionar que hay jugadores que pasaron por la Escuelita Municipal y lograron medallas en los Juegos Bonaerenses. «En los Juegos te puedo decir que Las Flores siempre trae medallas», indicó el entrenador.