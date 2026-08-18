¡Y un día salió el sol!: cómo seguirá el clima en la semana

Tras muchos días de cielo cubierto, tiempo inestable y humedad (no son pocos quienes siguen afirmando que «algo raro» pasa con las nubes), el sol volvió a asomar causando una sensación de gran alivio. «Es verdad que cuando el día está lindo te cambia el ánimo para bien», comentaron dos jóvenes que caminaban tranquilamente. Según el Servicio Meteorológico Nacional este miércoles las condiciones meteorológicas serán similares. La mañana se presentará con neblinas pero luego el sol volverá a salir aunque algunas nubes también dirán presente. La mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 15 grados. La tendencia se mantendrá el jueves con cielo mayormente despejado con una mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados.

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