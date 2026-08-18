18 de agosto de 2026

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Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en el Torneo Metropolitano ADEPA

2 horas atrás Fm Alpha

El pasado sábado 15 de agosto alumnos del equipo federado de la escuela, acompañados por la Profesora Luisina Gioiosa y el Profesor Aldo Rizzo, participaron en el Torneo Metropolitano de la Asociación ADEPA , que se realizó en Rafael Calzada. Cabe destacar que para algunos representantes fue su debut como FEDERADAS. Se destacaron: Clara Mendivil (1er. puesto), Agustín Corvino (1er. puesto), María Paula Izquierdo (2do. puesto), Clara García (3er. puesto), Antonia Sella (3er. puesto), Katarina Berasain (3er. puesto) y Delfina Curutchet (4to. puesto), Agustín Corvino (1er. puesto) y Clara Mendivil (1er. puesto). «Estamos muy orgullosos de nuestros representantes y como siempre decimos, a seguir trabajando para seguir avanzando porque en equipo siempre es mejor», dijeron sus profesores. ¡Felicitaciones!.

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