18 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Kicillof lanza el Consejo de la Economía del Conocimiento

17 minutos atrás Fm Alpha

Este martes  se presentará oficialmente el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), una nueva estructura diseñada para articular políticas públicas, potenciar el desarrollo científico y generar empleo de calidad en todo el territorio bonaerense. El acto de lanzamiento estará encabezado por Axel Kicillof, el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien asumirá la presidencia del nuevo organismo. Además, estarán presentes representantes de empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos y organismos públicos que conformarán la mesa de trabajo. “El COPEC propone sentar en una misma mesa al sector privado, al sector público, a los gremios, las universidades y las startups. La Provincia ya viene trabajando en la materia, pero ahora amplía el alcance para generar este consejo junto a un gobernador que impulsa la iniciativa para transformarla en políticas de futuro”, expresó Sujarchuk.

Fuente: La Noticia 1

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Prensa Ministerio de Salud: El Hospital Zonal General de Las Flores consolida su rol como Centro de Referencia Regional

2 semanas atrás Fm Alpha

Reclaman al gobierno provincial que gestione ante Nación la restitución del servicio de trenes

1 mes atrás Fm Alpha

Sin clases: docentes bonaerenses paran el martes en reclamo de mejores salarios

2 meses atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Kicillof lanza el Consejo de la Economía del Conocimiento

17 minutos atrás Fm Alpha

Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en el Torneo Metropolitano ADEPA

2 horas atrás Fm Alpha

BM – martes 18 de agosto

4 horas atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: investigadores griegos convierten residuos cerveceros en biochar que elimina el 94,1% de E. coli en filtros de arena

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.