Reclaman al gobierno provincial que gestione ante Nación la restitución del servicio de trenes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires vinculado al servicio de trenes de pasajeros que desde hace más de tres años no funciona entre Plaza Constitución y Bahía Blanca. En esta ocasión la legisladora de la Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, presentó una iniciativa en la que expuso la preocupación por la conectividad que han perdido localidades del interior, particularmente del sudoeste bonaerense, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según informó esta mañana en diálogo con Radio Altos, en el proyecto incluyó un pedido al gobernador Axel Kicillof para que, mediante las vías que correspondan, inste al gobierno nacional a que revea la situación del ramal Plaza Constitución- Bahía Blanca para “poder ponerlo en marcha de nuevo después de 3 años de abandono”. Si bien admitió que no son optimistas en cuanto a que haya una solución en el corto plazo, recalcó que eso no quita que desde la Legislatura se ocupen y visibilicen el tema. “Por lo menos buscamos poner el tema en agenda, en debate, con la esperanza de que en algún momento se pueda tratar y que nos den las explicaciones de por qué la situación está como está”, agregó. Minnard también expuso el desmantelamiento que empieza a registrarse ante el no uso del ramal y, por ende, la ausencia de tareas de mantenimiento. “Nos resistimos a que quede abandonado, en el olvido; ese es básicamente el espíritu del proyecto”, insistió. “Es una preocupación común que atraviesan todos los distritos, toda la Provincia; la gran mayoría de los diputados con los que he conversado y que también han presentado iniciativas similares, tienen la misma preocupación. Los vecinos nos plantean la necesidad de que vuelva a funcionar el tren de pasajeros, que vuelva a ser una opción para quienes viven en el interior”, manifestó, por último.

Fuente: Frente a Cano (Bahía Blanca)

About The Author